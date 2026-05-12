La C-55, tallada entre Olesa de Montserrat i Esparreguera per una fuita química
L'origen de l'incident és un camió que transportava salfumant i amoníac i que ha perdut part de la càrrega
Pau Brunet
L'Eix del Llobregat, la C-55, es troba tallat en ambdós sentits aquest dimarts al migdia entre Olesa de Montserrat i Esparreguera per la fuita d'un producte químic. Segons Protecció Civil, l'origen és un camió que transportava salfumant i amoníac.
L'avís de l'accident s'ha donat a les 12.37 hores per part del conductor del vehicle, un camió que transportava bidons de salfumant i amoníac, i que ha perdut una part de la càrrega, malgrat que el vehicle no s'ha accidentat. El primer avís ja parlava d'una important columna de fum blanc. S'estima que la quantitat que s'ha abocat està entre els 200 i els 300 litres. L'accident ha passat al punt quilomètric 7,7 de la C-55.
Els Bombers de la Generalitat han desplaçat al lloc 7 dotacions que han comprovat que no hi havia ferits i que l'abocament no arriba al riu. En un primer moment han hagut d'esperar que es dissipés el núvol tòxic, per posteriorment gestionar el líquid abocat a la calçada.
Trànsit efectua desviaments per la B-112 pels turismes i per la C-58, en el cas dels camions.
