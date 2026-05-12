31 de maig
Torna la Cursa contra el Càncer a Barcelona amb un recorregut pel port: "Veure gent unida en la lluita ens fa sentir que no estem sols"
Supervivent de la malaltia, Sara Martínez anima tothom a participar-hi, sigui corrent o caminant, per mostrar "esperança i unió"
Glòria Ayuso
"Hi ha una força dins meu que no sabia que existia", afirma Sara Martínez, que s’ha redescobert després de superar el fort impacte de saber que tenia càncer. Va ser el pitjor dia de la seva vida, quan els metges li van comunicar la notícia. "El primer que vaig fer va ser pensar en els meus fills de quatre i deu anys", recorda. "Potser no els veig créixer", va pensar aleshores, i s’emociona en tornar mentalment a aquell moment.
Però aquí està ella, aquest dimarts, presentant la Cursa contra el Càncer, que tornarà el 31 de maig al Moll de Drassanes, sota el lema ¿I tu, per qui corres?. "Per a mi aquesta cursa representa esperança i unió. Veure gent reunida en aquesta lluita ens fa sentir que no estem sols, que tenim un gran suport", afirma.
Recaptació
La cursa, que coincideix amb les Portes Obertes del Port de Barcelona, destinarà tota la recaptació de les inscripcions a la investigació contra la malaltia i a donar suport a les persones que la pateixen i als seus familiars. "Cada participant es podrà personalitzar el dorsal, escrivint per qui corre", explica Laureano Molins, de l’Associació Contra el Càncer. Hi haurà una prova de 5 km cronometrada a les 9 h pel Port Vell, una altra de més popular de 2 km a les 10.30 h i curses infantils per fomentar hàbits saludables. La jornada inclourà tallers, música, DJ, activitats familiars i un mural solidari on deixar missatges.
Una nit Sara Martínez va publicar a Instagram per als seus amics com se sentia, i es va llevar amb centenars de comentaris.
Llegir aquests escrits representa una injecció emocional per a les persones malaltes i els seus familiars, segons l’associació. En el cas de Sara, una nit Martínez va publicar a Instagram per als seus amics com se sentia, i es va llevar amb centenars de comentaris. "Gent que m’explicava les seves experiències, i que em mostrava que estava sobrevivint. Em va ajudar molt. És important sentir que la gent et dona ànims". Per això convida tothom a participar-hi el 31 de maig, "sigui corrent o caminant".
Perquè en un primer moment la reacció va ser sentir-se molt sola, ella amb el seu cos. Però després va veure que comptava amb les persones properes. "I també amb professionals que m’estan salvant la vida, i associacions com l’Associació Contra el Càncer que lluita contra la malaltia", assenyala. D’estar al llit deprimida, va decidir canviar: "he de viure la vida, que els meus fills em vegin que en gaudeixo. Que tinguin bones experiències amb mi", afirma amb un somriure franc. Des d’aleshores, viu cada dia "al màxim".
Coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, l’entitat ha aprofitat per recordar que el tabac és un dels grans factors de risc: se li atribueix al voltant del 30% dels casos de càncer. Molins ha criticat la indústria tabaquera, que "intenta frenar o debilitar les mesures contra el tabaquisme". Per això ha reclamat que la nova llei del tabac tiri endavant i que serveixi també per posar límits a les noves formes de fumar o consumir nicotina, com els vapejadors o dispositius similars.
Els productes que es presenten moltes vegades com una ajuda per deixar de fumar busquen mantenir l'hàbit, segons l'Associació Contra el Càncer.
Per al portaveu de l’entitat, aquests productes es presenten moltes vegades com una ajuda per deixar de fumar, però en realitat busquen mantenir l’hàbit, especialment entre els joves: continuar portant alguna cosa a la boca, inhalar i normalitzar una conducta semblant a fumar.
En el punt de mira de l’impuls de la investigació, la prevenció i la lluita contra el tabaquisme es troba l’objectiu d’assolir un 70% de supervivència en càncer el 2030.
