Previsió meteorològica
Catalunya activa l’alerta del seu pla davant d’inundacions i eleva els avisos per intensitat de pluges per a la tarda de dimarts
Les autoritats demanen "precaució en els desplaçaments i activitats en zones inundables" davant d’un episodi que podria deixar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts
Valentina Raffio
Catalunya afronta aquest dimarts un dia amb risc de pluges torrencials. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat les seves previsions sobre les pluges previstes per a aquesta tarda i ha elevat a taronja molts dels avisos que havia emès davant d’un episodi que, segons calculen els tècnics de previsió, podria deixar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts. El Vallès, Baix Llobregat, Bages, Anoia i Moianès estan en avís taronja. La resta de comarques del litoral i prelitoral, des de l’Empordà fins al Montsià passant pel Barcelonès, estan en avís groc. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la fase d’alerta del seu pla davant d’inundacions i demana a la població que extremi les precaucions mentre duri aquest episodi.
Les previsions apunten que aquest dimarts a la tarda Catalunya podria viure un episodi de pluges torrencials. Els models apunten que les pluges començaran a agafar força al voltant de les 14 h i es mantindran intenses fins com a mínim a les 20 h. Davant d’aquest escenari, les autoritats demanen "precaució en els desplaçaments i activitats en zones inundables", ja que aquestes pluges podrien causar inundacions i problemes en infraestructures. En aquests moments, segons afirmen els tècnics de predicció, el grau màxim de perill esperable per a aquest episodi correspon a un nivell de 3 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics.
Els tècnics de predicció de Meteocat afirmen que dimarts arrencarà com una jornada ennuvolada però sense grans sobresalts. A partir del migdia, s’espera l’arribada dels primers ruixats i aiguats al Pirineu, Prepirineu i prelitoral. Tot apunta que aquests aiguats s’estendran al llarg de la tarda fins a arribar a qualsevol punt del territori. En la majoria de casos, aquestes pluges seran d’intensitat entre feble i moderada i, en llocs puntuals, sembla que podrien anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa. Els experts adverteixen que, segons indiquen els models més actualitzats, "en punts del prelitoral i del quadrant nord-est no es descarta que siguin d’intensitat forta i acumulin quantitats abundants".
