Medi ambient
Catalunya crearà plantes solars en zones boscoses per evitar incendis
La nova estratègia de prevenció del Govern preveu fer gestió forestal en 34.000 hectàrees. El primer àmbit d’actuació és la protecció al voltant de nuclis habitats i infraestructures sensibles.
Guillem Costa
Catalunya vol convertir la prevenció d’incendis en una política prioritària i que impliqui tots els sectors afectats. Per tal d’aconseguir-ho, el Govern va presentar ahir una nova estratègia conjunta, treballada entre les conselleries d’Interior, Agricultura i Territori. El pla, que va ser avançat la setmana passada per aquest diari, es proposa actuar sobre un territori cada vegada més vulnerable al foc: el 65% de la superfície catalana és forestal –Salvador Illa ja va dir que calia reduir les arbredes– i el risc que es declari un foc de sisena generació impossible de controlar augmenta pel canvi climàtic.
Una de les novetats més cridaneres de la llista d’objectius és la voluntat d’instal·lar plaques fotovoltaiques en punts estratègics on sigui necessari retirar massa forestal i mantenir espais oberts sense bosc. La idea és fomentar espais que dificultin la propagació de grans incendis i, alhora, produir energia verda en terrenys d’interès públic.
Però la nova estratègia, que combina prevenció, extinció, transició ecològica, economia i biodiversitat, va molt més lluny i se centra a redoblar la gestió forestal en àrees prioritàries. La gran dificultat serà desplegar totes les actuacions previstes en els pròxims anys.
"Cal abordar la prevenció des d’una perspectiva diferent de la que consisteix exclusivament a dotar de més recursos perquè les característiques d’alguns incendis de cara al futur poden quedar fora de la capacitat d’extinció humana", va apuntar la consellera d’Interior, Núria Parlon. Segons el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, la nova estratègia també dona "una oportunitat per dinamitzar l’economia rural, generar ocupació i impulsar una bioeconomia arrelada al territori".
L’objectiu no és intervenir sobre tots els boscos –extrem que s’assumeix impossible–, sinó concentrar els esforços en zones clau. L’estratègia preveu accelerar els treballs forestals en unes 34.000 hectàrees marcades en vermell sobre el mapa. Es tracta d’espais on reduir la continuïtat del bosc pot marcar la diferència entre un incendi controlable i un foc capaç de saltar d’un massís a un altre.
El primer àmbit d’actuació és la interfície urbana forestal: les franges de protecció al voltant d’urbanitzacions, nuclis habitats i infraestructures sensibles. En aquests espais, la prioritat és protegir vides, vivendes i béns. A més de les franges, són imprescindibles els plans municipals contra incendis que ultimen cada vegada més ajuntaments.
El segon àmbit són els perímetres de protecció prioritària, àrees especialment exposades a grans incendis. I el tercer són els anomenats eixos de confinament, 14 corredors on es vol reforçar un paisatge en mosaic que alterni la presència de cultius, pastures, prats i espais oberts.
Aquests eixos no impedeixen que es declari un incendi, però poden ajudar a contenir-lo quan supera la capacitat d’extinció. Fonts d’emergències recorden que hi ha focs que, en determinades condicions meteorològiques, no poden abordar-se ni multiplicant els efectius de manera infinita, per la gran quantitat d’energia que es propaga. En aquests casos, el repte és confinar l’incendi i evitar que es converteixi en un megaincendi. Sobre la taula hi ha escenaris poc probables però possibles, com grans focs capaços d’avançar des d’Osona fins a la Noguera, o des de Collserola cap al nord del Maresme, hipòtesi amb què treballen els Bombers de la Generalitat.
Més bombers
Malgrat que el pla a mitjà termini és transformar l’estructura del paisatge, també s’amplien els equips de Bombers, fins a arribar als 4.000 bombers, i ampliar dispositius de prevenció com ara el GEPIF. De moment, ja s’ha començat a actuar en boscos públics. Però el pròxim pas és fer-ho en els eixos de confinament mapats on hi ha arbredes privades. Una de les possibilitats és arribar a acords amb propietaris, tot i que, si és necessari, no es descarten actuacions directes amb mitjans propis.
