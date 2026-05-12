Cultura en directe
Sant Gervasi-Galvany s’omple de concerts gratuïts i sardanes aquest mes de maig
Aquest barri de Barcelona acull un cicle cultural amb música en directe i sardanes en diferents ubicacions
El Periódico
Barcelona impulsa un nou cicle de concerts gratuïts a Sant Gervasi-Galvany aquesta primavera / aquest mes de maig
El barri de Sant Gervasi-Galvany de Barcelona estrena aquesta primavera un nou cicle cultural amb concerts gratuïts i sessions de sardanes repartits per diferents espais del barri. La programació se celebrarà entre el 9 i el 31 de maig i omplirà places, jardins i passatges de música en directe durant els caps de setmana.
La iniciativa pren el relleu de l’antic cicle d’activitats de Can Ferrer, tot i que ara amplia el seu abast més enllà dels jardins que li donaven nom. L’Ajuntament de Barcelona ha rebatejat el projecte com a cicle d’activitats culturals de Sant Gervasi-Galvany per reflectir aquesta nova etapa i l’expansió de les propostes a diferents punts del barri.
Malgrat el canvi de nom i format, el programa manté el mateix objectiu: acostar la música i les sardanes a l’espai públic amb actuacions gratuïtes i obertes al veïnat.
La programació ha arrencat el dissabte 9 de maig amb un concert de l’Escola de Música Ars Viva a la plaça de Cardona. L’endemà, diumenge 10 de maig, el mateix espai va acollir l’actuació de Sant Gervasi Gospel Friends.
El pròxim cap de setmana, el dissabte 16 de maig, els jardins de Can Ferrer rebran el concert del Màster de Musicoteràpia IL3-UB, previst de 17.00 a 19.00 hores. El diumenge 17 de maig serà el torn de Virtèlia Escola de Música, també als jardins de Can Ferrer, d’11.00 a 13.00 hores.
Les sardanes arribaran el diumenge 24 de maig a la plaça Molina amb una actuació de la Cobla Rambles a partir de les 12.00 hores.
El dissabte 30 de maig actuarà l’Escola de Música Ritme i So als jardins de Can Ferrer, de 17.00 a 19.00 hores, mentre que el diumenge 31 de maig tancarà la programació l’Escola de Música Trémolo amb un concert al passatge de Manuela Gil Llopart, de 12.00 a 14.00 hores.
Programació completa
- Dissabte 9 de maig, d’11.00 a 13.00 h: concert de l’Escola de Música Ars Viva. Ubicació: plaça de Cardona.
- Diumenge 10 de maig, de 12.00 a 13.00 h: concert de Sant Gervasi Gospel Friends. Ubicació: plaça de Cardona.
- Dissabte 16 de maig, de 17.00 a 19.00 h: concert del Màster de Musicoteràpia IL3-UB. Ubicació: jardins de Can Ferrer.
- Diumenge 17 de maig, d’11.00 a 13.00 h: concert de Virtèlia Escola de Música. Ubicació: jardins de Can Ferrer.
- Diumenge 24 de maig, a les 12.00 h: sardanes amb la Cobla Rambles. Ubicació: plaça Molina.
- Dissabte 30 de maig, de 17.00 a 19.00 h: concert de l’Escola de Música Ritme i So. Ubicació: jardins de Can Ferrer.
- Diumenge 31 de maig, de 12.00 a 14.00 h: concert de l’Escola de Música Trémolo. Ubicació: passatge de Manuela Gil Llopart.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec