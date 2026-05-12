Alerta sanitària
Un dels 14 espanyols del creuer dona positiu al començar la quarantena
Sanitat manté un "monitoratge estret" dels passatgers i descarta mutacions rellevants de l’hantavirus després de fer les primeres anàlisis. L’aïllament compta des del dia 6 de maig i es pot estendre 42 dies, fins al 17 de juny.
Nieves Salinas
Un dels 14 passatgers espanyols de l’MV Hondius traslladats a l’hospital Gómez Ulla de Madrid per iniciar la quarantena per suposat contagi d’hantavirus va donar ahir positiu en la seva primera PCR. La persona, de qui no es van filtrar detalls, va ser traslladada a la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (Uaten) del centre hospitalari, com estava previst en el protocol, tot i que es troba bé i sense símptomes. Una segona PCR ha de confirmar el diagnòstic en les pròximes hores.
La resta dels espanyols confinats es mantenen sotmesos a un aïllament que compta des del 6 de maig i pot estendre’s fins a 42 dies, i arribar així al 17 de juny. Tot i que el temps haurà de ser reavaluat després d’aquest nou positiu i el d’una passatgera francesa, que es manté a l’uci a París després de ser repatriada diumenge. El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) analitzarà la situació.
La ministra de Sanitat, Mónica García, va admetre ahir que s’està mantenint un "monitoratge estret" de tots els passatgers del creuer MV Hondius i no va descartar que puguin aparèixer nous positius. "Al llarg d’aquests dies poden aparèixer símptomes. De fet, per això estem tenint un monitoratge estret de tots i cadascun dels passatgers. En funció dels dies, ens podrem anar trobant amb persones que presentin símptomes i que presentin PCR positives", va afirmar.
"Que apareguin positius és part del desenvolupament de la mateixa malaltia o de la mateixa infecció. Estem parlant d’un vaixell que suma moltes setmanes, i en el qual han estat en contacte moltes persones", va apuntar la ministra. "Algunes han mort i algunes han donat positiu i per això tindrem les persones en quarantena 42 dies, com preveu l’epidemiologia i com es preveu científicament, per anar monitorant i anar fent un seguiment de totes i cadascuna d’elles", va insistir.
Les mostres de les 14 persones espanyoles considerades contactes van ser enviades ahir al Centre Nacional de Microbiologia, i a última hora del dia es va conèixer un positiu. El passatger contagiat va ser traslladat a la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (Uaten), els altres 13 viatgers van passar la seva primera nit aïllats en habitacions individuals, tranquils i sense símptomes; durant el temps que es prolongui la quarantena, en el qual no podran rebre visites, es durà a terme una vigilància activa, que inclou el registre de la temperatura dues vegades al dia per detectar precoçment qualsevol símptoma compatible amb la infecció.
El protocol defineix com a cas probable qualsevol contacte que desenvolupi símptomes com febre, dispnea, miàlgies o vòmits. En el cas que algun desenvolupés aquests símptomes, seria traslladat immediatament a una habitació d’aïllament amb pressió negativa. Allà se’ls practicarà una PCR en sang i un sèrum, i si resulta negativa però continua amb símptomes, se li repetirà una prova 24 hores després. Si continuen persistint els símptomes i no hi ha cap altre diagnòstic que sigui compatible o que sigui raonablement precís, es repetirà cada 48 hores.
El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, va detallar que la primera setmana serà "més estricta". A partir d’allà, ha dit, es tornarà a reavaluar la situació i en funció d’això aniran prenent decisions.
Variant Andes
D’altra banda, les primeres anàlisis genètiques de l’hantavirus van confirmar que correspon a la variant Andes, ja coneguda i l’única que es coneix com a transmissible en limitats casos entre persones, i van descartar mutacions rellevants, segons va avançar la ministra. "La investigació ajuda a reconstruir com es va produir la transmissió i a reforçar el seguiment epidemiològic", va apuntar García. La informació la van donar a conèixer investigadors de l’Institut de Virologia Mèdica (Universitat de Zuric) i del Centre Nacional Suís de Referència per a Infeccions Virals Emergents (Hospitals Universitaris de Ginebra), en el qual treballa el científic espanyol Francisco Javier Pérez-Rodríguez. Els resultats els va donar a conèixer el portal virological.org.
El 5 de maig, el Centre Nacional de Referència Suís per a Infeccions Virals Emergents va confirmar un cas de la soca Andes, la més mortífera, en un resident suís que havia viatjat en el creuer MV Hondius. El virus va ser seqüenciat a partir de mostres de sang per l’Institut de Virologia Mèdica i el Centre Nacional de Referència Suís mitjançant la tecnologia Illumina. Aquesta tecnologia identifica mutacions, variants i porta a terme una seqüència completa del virus.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats