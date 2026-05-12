Conflicte a l'escola catalana
La vaga docent talla diverses vies d’accés a Barcelona i provoca retencions quilomètriques
Centenars de docents de Catalunya han tallat algunes de les principals vies d’accés a Barcelona des de primera hora del matí, així com autopistes i carreteres en diversos punts de la comunitat, causant retencions quilomètriques, en la primera jornada de vaga del sector educatiu del nou cicle de protestes.
Des de les 6.50 hores del matí uns cent professors han tallat la Ronda de Dalt de Barcelona, a l’altura de l’hospital Vall d’Hebron fins poc abans de les 8.00 hores, causant retencions d’uns set quilòmetres en tots dos sentits de la marxa.
També al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) unes 200 persones han irromput a la B-20, on tallen els dos sentits de la marxa des de fa més d’una hora.
Un altre punt en què han irromput uns altres 200 docents en vaga ha estat la Gran Via de Barcelona, a prop de la plaça Cerdà, i a l’autopista C-32 a Mataró, en sentit Barcelona.
L’autopista AP-7 està tallada a Montornès del Vallès (Barcelona) en sentit sud pels manifestants, cosa que provoca retencions des de La Roca.
A Cerdanyola i Sant Cugat
Aquesta mateixa autopista també està tallada entre Cerdanyola i Sant Cugat en tots dos sentits per manifestació, amb talls des de Santa Perpètua, cap al sud, i des d’El Papiol, cap al nord.
Així mateix, altres manifestants han tallat la C-17 a Malla, en direcció a Vic, via en què també hi ha cues de Parets a Mollet del Vallès en direcció Barcelona.
Igualment, una marxa lenta de docents avança també des de Manresa per la C-55.
Els docents han corejat lemes i consignes a favor de les seves reivindicacions i han fet sonar xiulets, mentre portaven pancartes com "L’escola lluitant també està educant" o "El Departament no inverteix i l’alumnat pateix".
Durant les protestes s’han produït moments de tensió entre els vaguistes i els conductors atrapats pels talls, que han expressat el seu dret a anar a treballar i han convidat els docents a manifestar-se davant del Parlament.
Moments de tensió
Alguns motoristes que han intentat saltar-se els talls han estat frenats per agents policials que han acudit fins als punts on s’han concentrat els professors.
Els mestres i professors catalans inicien avui un nou cicle de vagues que preveu 16 accions en les pròximes quatre setmanes contra l’acord segellat per Educació amb CCOO i UGT, minoritaris en el sector, i agreujat pel pla per desplegar mossos en centres educatius i la recent infiltració policial en una assemblea docent.
Calendari de vagues
El nou calendari de vagues, convocat per Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT i la Intesindical i que dona continuïtat a les que van tenir lloc del 16 al 20 de març.
Aquest dimarts té lloc la primera de les tres aturades del nou cicle que afectaran tota Catalunya, amb dues més els dies 27 de maig i 5 de juny, i durant les pròximes quatre setmanes també hi haurà una manifestació unitària del 0-3 i altres 12 protestes territorialitzades que dibuixen un final de curs tens.
