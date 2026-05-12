"Els veïns no s’ho han cregut"
El rebuig del porta a porta frena el sistema en poblacions com la Garriga o Corbera de Llobregat. En d’altres, com Vic, no s’ha arribat a fer el pas malgrat haver-se plantejat la seva implantació.
Manuel Arenas
Un bon coneixedor dels detalls interns de la política de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat, 16.044 habitants) il·lustra amb un exemple molt visual el cost polític d’implantar la recollida d’escombraries porta a porta al municipi. "En les municipals de l’any 2019, ERC i la CUP van sumar 10 regidors i van formar govern. El 2023, entre tots dos es van quedar en quatre regidors [i l’alcaldia va passar a mans del PSC]. De deu a quatre. El que va passar entremig va ser el porta a porta", rubrica aquesta font que demana no ser citada.
El risc a pagar un elevat preu de vots perduts retruny al despatx de qualsevol alcalde que fa el pas de defensar aquest tipus de recollida de residus. Malgrat que tant l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) com administracions supramunicipals com ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) recomanen als ajuntaments adoptar la mesura per millorar les seves taxes de reciclatge i assumir els estàndards europeus, els consistoris en desconfien. Fins i tot hi ha un grapat de municipis de mida important que han optat directament per fer marxa enrere en la mesura aquest últim any, segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO.
Un d’aquests casos és el de la Garriga (Vallès Oriental, 17.386 habitants), que havia adoptat el porta a porta a tot el municipi. "Estem canviant de model: sempre havíem entès que el porta a porta a tot el municipi no acabaria de funcionar", va explicar l’alcaldessa Meritxell Budó (Junts), també presidenta de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Budó lamenta que "els veïns no s’ho han cregut i no se l’han fet seu", reacció que evoca la que ja es va viure el 2021 al barri barceloní de San Andreu. "Sobretot a les zones més denses: vam passar de buidar 6.000 papereres a 60.000", critica la regidora, que té ja en marxa el model mixt de contenidors intel·ligents a les àrees més denses i porta a porta a les urbanitzacions. Una casuística similar s’ha donat a la també vallesana Sant Celoni (Vallès Oriental, 18.916 habitants).
Coincideix amb les paraules de Budó l’alcaldessa Rosa Boladeras (PSC), en aquest cas de Corbera de Llobregat. "Hem mantingut el porta a porta a les urbanitzacions, però al nucli urbà l’hem canviat per contenidors normals perquè no va funcionar". Boladeras assumeix que el rebuig veïnal va sorgir en un context de "voreres estretes i cubells que queien". "A la gent l’hi hem de posar fàcil, però de vegades cal provar les coses per veure que no funcionen", entén la regidora.
Per la seva banda, fonts de l’ARC recorden que, com més malament es faci el reciclatge i més generació de fracció resta hi hagi, més elevat serà el cost de la taxa d’escombraries que haurà de pagar la ciutadania.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats