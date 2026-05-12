Una explosió d’una bombona de butà deixa 11 ferits i obliga a desallotjar un edifici a Barcelona
L’esclat i l’incendi posterior, ocorreguts al Poblenou, han mobilitzat nou ambulàncies i deu dotacions de Bombers
Gisela Macedo
Onze persones han resultat ferides després d’una explosió i de l’incendi posterior registrat en un edifici d’habitatges del barri del Poblenou, a Barcelona, aquest dimarts a primera hora de la tarda. Segons les primeres hipòtesis, l’origen de l’incident podria estar en una bombona de butà.
El succés s’ha produït al voltant de les 13.34 hores al número 13 del carrer Venero, i ha generat una forta alarma entre els veïns de la zona. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d’emergències 112 ha rebut una trentena de trucades alertant tant de l’estrèpit inicial com del foc que s’ha desfermat a continuació, que ha provocat a més una gran acumulació de fum en aquest petit carrer de vianants.
Arran del succés, s’ha desallotjat l’edifici afectat i s’ha activat el pla Procicat en fase de prealerta. Segons testimonis presencials, diversos veïns han començat a abandonar l’edifici utilitzant una escala pels seus propis mitjans, abans de l’arribada dels bombers i de la grua de rescat.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dotacions de diversos serveis d’emergència. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat nou ambulàncies, mentre que els Bombers de Barcelona han traslladat deu dotacions per treballar en l’extinció de l’incendi. Posteriorment, s’ha procedit a ventilar i revisar l’estat de l’immoble.
Pel que fa als ferits, una persona ha resultat ferida greu i una altra menys greu. Totes dues han estat traslladades a l’Hospital Vall d’Hebron. A més, nou persones més han patit ferides lleus i no han requerit trasllat hospitalari, segons han informat fonts del SEM.
Durant l’operatiu, i segons testimonis presencials, una de les ambulàncies que acudia a l’emergència ha topat amb el lateral d’un cotxe a la cruïlla dels carrers Llull i Llacuna, quan el conductor del turisme es trobava a l’interior del vehicle.
Les actuacions dels equips d’emergència han obligat també a tallar la circulació als carrers Llull i Pujades. La Guàrdia Urbana fa desviaments a la zona.
