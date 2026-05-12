Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de FlorsEbotits La SelvaDarryl MiddletonRayo - GironaInfeccions transmissió sexualMonjos Sant Miquel CruïllesSpar Girona
instagramlinkedin

Després de la repatriació

França notifica l’ingrés a l’uci d’una passatgera

El creuer MV Hondius, ahir a l’espera que desembarquessin els últims passatgers. | RAMÓN DE LA ROCHA / EFE

El creuer MV Hondius, ahir a l’espera que desembarquessin els últims passatgers. | RAMÓN DE LA ROCHA / EFE

Patricia Martín

Madrid

França va notificar ahir que la ciutadana francesa que va donar positiu per hantavirus després de baixar del barco ha desenvolupat símptomes greus i es troba a l’uci. Aquesta situació, juntament amb els casos comunicats pels EUA, d’un repatriat amb símptomes lleus i un altre positiu però sense símptomes, ha elevat la tensió sobre la gestió de la crisi sanitària, ja que en l’última setmana no s’havien detectat nous contagis. En teoria, tots els passatgers eren asimptomàtics, però com que es tracta d’un virus que té un llarg període d’incubació fins ahir no es van conèixer els nous positius, cosa que va obligar el Ministeri de Sanitat a explicar per què no s’havien detectat abans. Segons van argumentar, al barco no es van fer PCR generalitzades perquè "no hi havia capacitat tècnica ni raons epidemiològiques". A la seva arribada a Espanya, els passatgers van ser sotmesos a una revisió sanitària i a un control de temperatura. No obstant, la ciutadana francesa no tenia febre. Va començar a tenir elevada temperatura en el vol que la va portar al seu país, que va aterrar a les 14.30 hores de diumenge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents