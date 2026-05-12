Després de la repatriació
França notifica l’ingrés a l’uci d’una passatgera
Patricia Martín
França va notificar ahir que la ciutadana francesa que va donar positiu per hantavirus després de baixar del barco ha desenvolupat símptomes greus i es troba a l’uci. Aquesta situació, juntament amb els casos comunicats pels EUA, d’un repatriat amb símptomes lleus i un altre positiu però sense símptomes, ha elevat la tensió sobre la gestió de la crisi sanitària, ja que en l’última setmana no s’havien detectat nous contagis. En teoria, tots els passatgers eren asimptomàtics, però com que es tracta d’un virus que té un llarg període d’incubació fins ahir no es van conèixer els nous positius, cosa que va obligar el Ministeri de Sanitat a explicar per què no s’havien detectat abans. Segons van argumentar, al barco no es van fer PCR generalitzades perquè "no hi havia capacitat tècnica ni raons epidemiològiques". A la seva arribada a Espanya, els passatgers van ser sotmesos a una revisió sanitària i a un control de temperatura. No obstant, la ciutadana francesa no tenia febre. Va començar a tenir elevada temperatura en el vol que la va portar al seu país, que va aterrar a les 14.30 hores de diumenge.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats