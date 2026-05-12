El Govern intenta salvar l’acord de legislatura amb Coalició Canària
Iván Gil
L’oposició de Fernando Clavijo que s’evacuessin a les Canàries els passatgers de l’Hondius ha derivat en un xoc institucional entre els governs central i autonòmic. Davant el deteriorament de les relacions, l’ordre de Madrid passa per esquivar la "polèmica" i no alimentar les tensions. L’acord d’investidura amb Coalició Canària està amenaçat i la pretensió de la Moncloa és salvar-lo. Després de la ruptura per part de Junts i les tensions amb el PNB, la desvinculació d’un altre soci, qüestionaria qualsevol viabilitat del full de ruta de Pedro Sánchez per esgotar la legislatura.
Clavijo va continuar ahir elevant el to fins a acusar el Govern de "colonialisme" per la seva gestió de l’emergència sanitària amb una suposada invasió competencial i d’intentar ridiculitzar-lo. Els socialistes van sortir al pas assegurant que el Govern "no ha volgut ridiculitzar ningú" i cridant a mantenir la cordialitat. Tot i que Clavijo sí que es planteja recórrer a la justícia, va descartar de moment trencar relacions institucionals, sense referir-se als acords d’investidura. "Podrem tenir diferències polítiques i serà el dia després quan les vegem i analitzem", va apuntar en una entrevista a la cadena SER per concloure que "sempre hem de mantenir els ponts oberts".
Els ministres de Sanitat, Mónica García; Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i Interior, Fernando Grande-Marlaska, implicats en l’emergència, han esquivat en les seves nombroses compareixences públiques respondre a les "queixes" plantejades des de la comunitat autònoma. "Polèmiques estèrils", ha sigut la contestació més crítica per part de l’Executiu, limitant-se a posar en valor el dispositiu. Avui faran el mateix en una compareixença conjunta a la Moncloa el president del Govern, Pedro Sánchez, i el secretari general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom.
