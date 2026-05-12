Alerta sanitària
L’Hondius salpa als Països Baixos al desembarcar el passatge
El fort vent va obligar, per seguretat, a atracar el vaixell durant una hora perquè els últims 28 creueristes poguessin baixar a terra. L’entrada a port no estava prevista en l’operació.
El barco va llevar àncores a les 19.00 hores, després de fer sonar la botzina en aigües canàries
Verónica Pavés
Les fortes ratxes de vent que van créixer ahir a la tarda a Granadilla de Abona van obligar, finalment, a atracar el creuer MV Hondius al port del sud de Tenerife. Va ser aquesta l’única manera que va trobar l’operatiu, liderat per Sanitat Exterior, per poder desembarcar en condicions de seguretat les 28 persones que estava previst que deixessin el barco per ser repatriades amb avió en dos avions contractats pels Països Baixos i Luxemburg.
Tot i que l’atracada era un dels escenaris que contemplava la resolució de la Marina Mercant per permetre l’entrada del creuer afectat per hantavirus a les Canàries, mai va ser part de l’acord al qual s’havia arribat amb el Govern de les Canàries prèviament. D’altra banda, l’oposició del Govern regional a la durada de l’operació també es basava en la previsió meteorològica. Ja divendres passat, el viceconseller de Presidència i portaveu del Govern canari, Alfonso Cabello, va advertir que el desembarcament s’havia de fer el més ràpid possible a causa del canvi de les condicions meteorològiques. El dia d’ahir, algunes veus adscrites al Govern de les Canàries van lamentar des del port la decisió final: "Ja ho havíem advertit".
No obstant, després d’un atracament exprés, de tot just una hora, els 28 passatgers van poder tornar, després de més d’un mes en alta mar, a Holanda, on seran repatriats als seus diferents països d’origen. La ministra de Sanitat, Mónica García, va assegurar que el dispositiu de repatriació que es va desplegar durant el cap de setmana ha sigut "tot un èxit"; mentre que el director de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, va posar en relleu la importància d’aquesta operació i el fet que Espanya ho hagi fet "en temps i tal com estava planejat". "Hem vist com un ciutadà que va viatjar ahir s’ha posat molt malalt, imaginin-se si això hagués passat al barco", va afirmar el director de l’OMS. Va assegurar que, des de la seva organització se sentien "molt preocupats" per la situació del barco i, per això, va agrair el compromís del Govern d’Espanya i la Unió Europea per fer-se càrrec d’aquesta situació que, com va insistir, "podria haver acabat molt pitjor".
A primeres hores del matí, la figura del creuer es despertava dormint sobre les tranquil·les aigües del port de Granadilla. Un barco per a les expedicions turístiques que enfrontava les seves últimes 12 hores en aigües canàries després d’haver-se convertit en el més mediàtic del món per ser protagonista d’un brot d’hantavirus. Un virus sense gaire capacitat de contagi que, no obstant, ha trobat el millor lloc per expandir-se: un barco en alta mar.
Que la seva marxa era a prop es va fer patent a primeres hores del matí. El barco, en el qual encara es mantenien 54 ciutadans de diverses nacionalitats, va començar a proveir-se per posar rumb als Països Baixos, al qual també pertany la seva bandera. Ho va fer a través d’un altre barco que, durant cinc llargues hores, va estar realitzant maniobres d’acostament d’anada i vinguda al creuer per recarregar combustible.
La tripulació
Després d’evacuar 94 persones en vuit vols diferents durant diumenge, l’Hondius havia de culminar l’operació hantavirus per repatriar els últims 28 turistes del creuer que s’havien quedat penjats en la primera tanda d’evacuació. A tots ells els havien promès que podrien deixar les Canàries tan aviat com van aterrar els dos vols contractats des dels Països Baixos i Luxemburg, tots dos amb destinació a Rotterdam.
La resta del passatge, la majoria membres de la tripulació de l’Hondius, es van quedar a bord per continuar el seu viatge fins als Països Baixos. El barco, com estava previst, va llevar àncores a les 19.00 hores, després de fer sonar per última vegada la seva botzina en aigües canàries, però no sense abans enfrontar-se a un últim obstacle: el vent.
Diverses hores després d’acabar l’avituallament del barco i 10 minuts abans de les quatre de la tarda, va començar la primera part del protocol: el desembarcament dels últims 28 passatgers. Ho van fer en el mateix moment en què un fort vent començava a créixer al port de Granadilla. Durant gairebé dues hores es va intentar sense èxit realitzar el desembarcament des del mar. Cap a les 17.30 hores, Capitania Marítima va sol·licitar, per raons de seguretat, que el vaixell atraqués al port. L’operació es va realitzar en qüestió d’una hora. Després de finalitzar-se, Sanitat Exterior va procedir a la desinfecció del port i de tots els llocs on han pogut estar els passatgers de l’Hondius els últims dies.
