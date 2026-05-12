Vaga del professorat

Afectacions al trànsit per la vaga de professors a Barcelona: fins a 7 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt

La protesta dels professors ha afectat la circulació a la B-20, Gran Via i la C-32, entre altres artèries viàries, i el pas dels autobusos

Docents tallant l'AP-7 a Montornès del Vallès

Docents tallant l'AP-7 a Montornès del Vallès / Albert Segura / ACN / ACN

El Periódico

Barcelona

Fins a set quilòmetres de retencions s’han acumulat a la Ronda de Dalt. Els docents tallen aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada a tota Catalunya. El primer tall s’ha produït poc abans de les set del matí precisament a la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, a l’altura de la sortida 19 i en tots dos sentits.

Les retencions s’han produït en tots dos sentits, de Pedralbes a la Vall d'Hebron i del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, tal com ha indicat el Servei Català del Trànsit. Una desena de línies d’autobús també han quedat afectades pels talls a la Ronda de Dalt.

Poc després s’hi ha sumat el tall de la mateixa via a Mundet, que s’ha aixecat abans de les vuit del matí.

La Guàrdia Urbana també ha indicat que a les 8.00 la B-20 ha estat tallada en tots dos sentits a l’altura de la sortida 4. La via s’ha reobert a Santa Coloma en tots dos sentits de la marxa.

A Gran Via de les Corts Catalanes les protestes han tallat l’avinguda a l’altura de La Campana. A les 8.30 continuava tallada l’entrada a Barcelona per aquest extrem, amb la previsió de mantenir el tall fins a les 9.00. En aquest cas, la manifestació ha afectat una altra desena de línies d’autobús que passen per la Gran Via i la plaça Ildefons Cerdà.

Accessos a Barcelona

Així mateix, cap a les 7.20, un altre grup de docents ha tallat la C-32 a Mataró en sentit Barcelona i posteriorment s’hi ha sumat un tall a l’AP-7 a Montornès del Vallès en sentit sud. A més, també s’ha dut a terme una marxa lenta a la C-55 cap a Barcelona de manifestants, que també han tallat la C-17 a Malla.

De la mateixa manera, un grup de bicicletes i cotxes en marxa lenta ha entrat a la C-55 a Manresa i va en direcció a Barcelona passant per Monistrol, Olesa de Montserrat i Abrera.

Més de 500 docents gironins es mobilitzen a Barcelona en la tercera vaga general del curs

Més de 500 docents gironins es mobilitzen a Barcelona en la tercera vaga general del curs

Girona reclama a l'Estat poder invertir 1,6 milions d'euros de superàvit en millores urbanes

Girona reclama a l'Estat poder invertir 1,6 milions d'euros de superàvit en millores urbanes

Una incidència afecta el servei del telèfon 112 a diverses comunitats, amb una repercussió "baixa" a Catalunya

Una incidència afecta el servei del telèfon 112 a diverses comunitats, amb una repercussió "baixa" a Catalunya

El Barça, campió de Lliga en plena 'crisi Mbappé'

El Consorci de l'Estany participa en el seguiment de poblacions de nàiades al Fluvià i localitzen 130 exemplars

El Consorci de l'Estany participa en el seguiment de poblacions de nàiades al Fluvià i localitzen 130 exemplars

Aquests són (de moment) els casos detectats per hantavirus: tres morts, set encomanats i diversos sospitosos

Aquests són (de moment) els casos detectats per hantavirus: tres morts, set encomanats i diversos sospitosos

Un de cada cinc gironins dorm menys de set hores al dia

Un de cada cinc gironins dorm menys de set hores al dia

Dos milions de catalans ja utilitzen el porta a porta o contenidors tancats, però les eleccions municipals frenen la seva expansió

Dos milions de catalans ja utilitzen el porta a porta o contenidors tancats, però les eleccions municipals frenen la seva expansió
