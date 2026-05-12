Vaga del professorat
Afectacions al trànsit per la vaga de professors a Barcelona: fins a 7 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt
La protesta dels professors ha afectat la circulació a la B-20, Gran Via i la C-32, entre altres artèries viàries, i el pas dels autobusos
El Periódico
Fins a set quilòmetres de retencions s’han acumulat a la Ronda de Dalt. Els docents tallen aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada a tota Catalunya. El primer tall s’ha produït poc abans de les set del matí precisament a la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, a l’altura de la sortida 19 i en tots dos sentits.
Les retencions s’han produït en tots dos sentits, de Pedralbes a la Vall d'Hebron i del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, tal com ha indicat el Servei Català del Trànsit. Una desena de línies d’autobús també han quedat afectades pels talls a la Ronda de Dalt.
Poc després s’hi ha sumat el tall de la mateixa via a Mundet, que s’ha aixecat abans de les vuit del matí.
La Guàrdia Urbana també ha indicat que a les 8.00 la B-20 ha estat tallada en tots dos sentits a l’altura de la sortida 4. La via s’ha reobert a Santa Coloma en tots dos sentits de la marxa.
A Gran Via de les Corts Catalanes les protestes han tallat l’avinguda a l’altura de La Campana. A les 8.30 continuava tallada l’entrada a Barcelona per aquest extrem, amb la previsió de mantenir el tall fins a les 9.00. En aquest cas, la manifestació ha afectat una altra desena de línies d’autobús que passen per la Gran Via i la plaça Ildefons Cerdà.
Accessos a Barcelona
Així mateix, cap a les 7.20, un altre grup de docents ha tallat la C-32 a Mataró en sentit Barcelona i posteriorment s’hi ha sumat un tall a l’AP-7 a Montornès del Vallès en sentit sud. A més, també s’ha dut a terme una marxa lenta a la C-55 cap a Barcelona de manifestants, que també han tallat la C-17 a Malla.
De la mateixa manera, un grup de bicicletes i cotxes en marxa lenta ha entrat a la C-55 a Manresa i va en direcció a Barcelona passant per Monistrol, Olesa de Montserrat i Abrera.
