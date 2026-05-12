La passarel·la de les dones que tornen a mirar l’estiu sense por
ASAMMA reuneix a Màlaga sis dones mastectomitzades per reivindicar vida, confiança i normalitat després del càncer de mama
Quan arriba un diagnòstic de càncer de mama, la vida queda partida en dos. Primer ve la por. Després, les proves, les visites mèdiques, els tractaments i, en molts casos, una operació que transforma el cos. Per a moltes dones, la mastectomia no és només una intervenció quirúrgica: és també un procés físic i emocional que obliga a reconèixer-se de nou davant del mirall.
La malaltia deixa cicatrius visibles i altres que no es veuen. Hi ha el dolor, el cansament, la incertesa, la pèrdua d’un pit i la necessitat d’adaptar-se a un cos diferent. I després arriba una altra etapa, més silenciosa: tornar a vestir-se, tornar a sortir, tornar a la platja o a la piscina sense sentir-se exposada. En aquest moment, una cosa tan quotidiana com posar-se un banyador pot convertir-se en una prova difícil.
Una desfilada per dir que la vida continua
A Màlaga, fa uns dies, sis dones van pujar a una passarel·la per convertir aquesta por en un missatge de confiança. El dijous 7 de maig, l’Hotel Catalonia Màlaga va acollir la desfilada anual de roba de bany per a dones mastectomitzades organitzada per l’Associació de Dones Operades de Càncer de Mama de Màlaga, ASAMMA.
No hi havia models professionals ni vestits d’alta costura. Les protagonistes eren sis dones que han passat per un càncer de mama i que van desfilar amb banyadors adaptats. Algunes ja havien viscut abans l’experiència de la passarel·la. D’altres s’hi estrenaven per primera vegada. Totes compartien una mateixa reivindicació: una dona operada de càncer de mama pot continuar sentint-se segura, femenina i lliure.
Més de 25 anys donant visibilitat a les dones operades
La desfilada d’ASAMMA té més de 25 anys d’història. Va néixer per donar visibilitat a una realitat que durant molt temps quedava amagada: la de les dones que, després d’una mastectomia, han de reconstruir també la seva relació amb el cos, amb la roba i amb espais tan habituals com la platja.
Al principi, les desfilades es feien en espais tancats, només per a dones, i les peces les lluïen models professionals. Amb el temps, van ser les mateixes dones mastectomitzades les que es van atrevir a pujar a la passarel·la. Aquest canvi és, per a l’entitat, el que dona sentit a l’acte.
María José Melero, treballadora i sòcia d’ASAMMA, ho resumeix així: «Per a mi és un dels esdeveniments més especials que té ASAMMA com a associació». I afegeix una frase que explica la continuïtat d’aquesta cita: «Mentre hi hagi una dona mastectomitzada, es continuarà fent».
Banyadors pensats per recuperar seguretat
La roba de bany adaptada no és només una qüestió estètica. Aquests banyadors i biquinis incorporen una butxaca interior per col·locar-hi la pròtesi de silicona. També hi ha pròtesis específiques per a l’aigua. A més, les peces tenen reforços a la part superior i escots pensats perquè la pròtesi no es mogui ni quedi visible.
Amb un banyador convencional, moltes dones han d’estar pendents que la pròtesi no es desplaci o no caigui. Amb aquestes peces, en canvi, poden moure’s amb més tranquil·litat, nedar, caminar per la platja o compartir jocs amb la família. Melero ho explica d’una manera senzilla: amb aquests banyadors, «poden anar a la platja tranquil·lament i jugar amb els nets a la platja».
En una ciutat com Màlaga, on la platja forma part de la vida quotidiana, aquesta adaptació té encara més valor. No es tracta només de trobar un banyador bonic. Es tracta de recuperar espais de normalitat després d’una malaltia que altera el cos i també l’autoestima.
El cos, el mirall i la confiança
Melero coneix bé els dubtes amb què moltes dones arriben a l’associació. Quin sostenidor han de fer servir. Quina pròtesi és més adequada. Com poden fer perquè es noti menys. Com poden tornar a sentir-se còmodes amb la seva imatge.
«És complicat anar acceptant com queda el cos», afirma. Per això, la desfilada funciona també com una eina d’acompanyament. No només mostra una col·lecció de banyadors adaptats; mostra dones que han passat pel càncer i que tornen a ocupar un espai públic amb alegria, força i seguretat.
«Jo les animo que vagin a la desfilada perquè vegin que existeixen aquests banyadors per poder fer una vida normal», explica Melero. El missatge que vol transmetre és directe: «La vida continua». I també continua la possibilitat de sentir-se guapa, segura i femenina després d’una mastectomia.
Les protagonistes van decidir com volien viure la passarel·la
Les sis dones que van desfilar no van ser simples participants. Van formar part de la preparació de l’acte. Van triar els banyadors, van aportar idees i van seleccionar la música. ASAMMA va voler que fossin elles les protagonistes reals de la tarda.
«ASAMMA intenta que elles siguin les protagonistes i es tenen molt en compte les seves opinions», destaca Melero. L’objectiu és que la desfilada sigui també una experiència reparadora per a les dones que hi participen. Que gaudeixin, que se sentin mirades d’una altra manera i que transmetin aquesta energia al públic.
«Jo, quan les veig, m’emociono», confessa Melero. Sobre la passarel·la, diu, no només s’hi veuen banyadors. S’hi veu una actitud. «El que se’ls veu a la desfilada és alegria i ganes de continuar endavant».
Una reivindicació amb noms propis
La desfilada es va fer gràcies a la col·laboració d’Ortopèdia Rico Nestares i de la firma de roba de bany Anita, especialitzada en peces adaptades. Les models van fer un últim assaig el mateix dijous al matí a la passarel·la de l’hotel abans de l’acte, que va començar a les 18.30 hores.
La tarda també va tenir un component festiu. Les dones havien preparat sorpreses per al públic, com ja havien fet en edicions anteriors. L’any passat, per exemple, van sortir amb barrets de copa i americanes. La intenció era que els assistents no només veiessin una col·lecció de banyadors, sinó una celebració de la vida, de la moda i de la confiança en una mateixa.
Cap dona sola davant l’estiu
La reivindicació de fons és clara: cap dona mastectomitzada s’ha de sentir sola quan torna a enfrontar-se a l’estiu, a la platja, a la piscina o al mirall. Després del càncer de mama, recuperar la normalitat no és un gest menor. Pot ser tornar a posar-se un banyador. Tornar a entrar a l’aigua. Tornar a caminar sense por de les mirades.
Melero ho expressa amb una frase que resumeix l’esperit de la desfilada: «La vida, malgrat tot el que passem, continua i anem vencent els obstacles que ens trobem pel camí». A Màlaga, aquestes sis dones van convertir una passarel·la en una resposta col·lectiva al càncer: el cos canvia, però la vida continua.
