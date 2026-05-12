Després del "Ball del Micaco"
Enrenou a Badalona després d’unes càrregues policials en acabar un concert de les Festes de Maig
Partits de l’oposició i la Comissió de Festes denuncien "violència desmesurada", mentre que el govern d’Albiol considera que l’actuació es va desenvolupar amb "criteris de proporcionalitat"
Gerardo Santos
La nova polèmica política a Badalona té a veure amb les càrregues policials que van tancar la nit de diumenge a la plaça de la Plana, en el marc de les celebracions de la festa major del municipi, les Festes de Maig. Aquest dilluns, Guanyem Badalona va denunciar, a través d’un comunicat, l’actuació de la Guàrdia Urbana de Badalona, que descriuen com a "violència desmesurada contra el teixit associatiu de la ciutat". La formació lamenta que les càrregues van acabar amb "diversos joves contusionats per l’ús de porres i empentes violentes".
Concretament, la formació liderada per l’exalcaldessa Dolors Sabater critica que agents de la unitat GEIP "han carregat contra un grup de joves vinculats a espais i entitats culturals de la ciutat que es retiraven pacíficament del Ball del Micaco", i que ho van fer "sense cap avís previ ni justificació". Les imatges de l’actuació de la Guàrdia Urbana les ha publicat a les seves xarxes socials el perfil de la Comissió de Festes de Badalona. En la publicació parlen d’"un augment de la repressió contra la festa". "Estem fartes que ens facin fora de les places, dels carrers i de l’espai públic", subratllen.
Al seu torn, i a través dels seus perfils a les xarxes socials, els màxims responsables de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, i del grup local d’ERC, Àlex Montornès, també han criticat la intervenció policial. La primera parla de "deriva autoritària" del govern d’Albiol i el segon assegura que es "va desallotjar la Plana a hòsties amb un ús desproporcionat de la força". Tots ells demanen explicacions a l’Ajuntament. Per la seva banda, aquest dilluns el govern municipal va sortir al pas de les crítiques: "La Guàrdia Urbana va actuar demanant als joves que marxessin, però un grupet d’ells s’hi va negar i va tenir actituds de falta de respecte" cap a la policia, "que va actuar segons els seus protocols i va aixecar tres actes" per "faltes de respecte i desobediència a l’autoritat", declaraven fonts municipals, que confirmaven que no es va produir cap detenció.
Resposta municipal
Aquest dimarts, el govern municipal ha ampliat la seva resposta en un comunicat. Asseguren que l’actuació policial es va desenvolupar amb "criteris de proporcionalitat, responsabilitat" i d’acord amb els protocols habituals de seguretat ciutadana. A més, declaren que tot i que "l’actuació musical va acabar a l’hora programada, les 1.30 hores, el servei de barra no es va aturar, cosa que va provocar que hi hagués una elevada concentració de persones a la plaça que dificultava les tasques de neteja previstes a la finalització del concert, així com molèsties als veïns". El plantejament de l’Ajuntament xoca amb el que explica la Comissió de Festes en la seva publicació, en què asseguren que "la festa ja havia acabat i la barra estava tancada".
Segons la versió municipal, els agents desplaçats "van demanar als assistents que aturessin la venda a les barres, i que marxessin de l’espai perquè els serveis de neteja poguessin fer la seva feina", un extrem que també contrasta amb el que declara la Comissió de Festes. Malgrat que "una gran majoria van marxar", un altre grup va romandre al lloc i, sempre segons el relat dels fets de l’Ajuntament, "va protagonitzar actituds hostils contra els agents". L’ajuntament llista "llançament d’objectes, insults", crits de "la policia tortura i assassina" i, fins i tot, empentes que van obligar la Guàrdia Urbana a actuar per garantir la seguretat i restablir la normalitat.
Suport sindical als agents
Sobre les crítiques dels tres partits a l’actuació policial, el govern d’Albiol "lamenta" que "hagin preferit desacreditar públicament la Guàrdia Urbana en lloc de condemnar de manera clara les actituds violentes i les agressions contra els agents". En aquest sentit, el sindicat de la policia local SIP-Fepol també ha volgut mostrar el seu "ferm suport als agents", davant les "greus acusacions i desqualificacions públiques" produïdes arran dels fets ocorreguts diumenge a la plaça de la Plana.
En un comunicat llançat aquest dimarts a la nit, el sindicat subratlla que "la Guàrdia Urbana de Badalona ha actuat en tot moment sota criteris de proporcionalitat, legalitat i responsabilitat", i per això declaren considerar "absolutament irresponsable i intolerable intentar criminalitzar la feina dels professionals de la seguretat pública" amb acusacions de "violència", "repressió" o "abús de poder" per part de determinats representants polítics i col·lectius.
