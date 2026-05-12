Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsvaga docentsocupes Gironaaeroport de Gironafestivals Costa BravaRayo - Gironanewsletters Diari de Girona
instagramlinkedin

Per al curs 26-27

El val escolar arriba a la quarta edició: tots els alumnes de primària i secundària rebran 60 euros per a material

Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Los profesores catalanes vuelven este martes a la huelga: ¿por qué se ha enquistado el conflicto con Educació?

Material escolar.

Material escolar. / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

El Periódico

Barcelona

El Govern ha aprovat impulsar la quarta edició del val escolar, l’ajuda de 60 euros per a tot l’alumnat de primària i secundària que estigui inscrit en un centre educatiu públic o concertat el curs vinent, 2026-2027. En l’edició passada, el val escolar va arribar a més de 700.000 alumnes.

La principal novetat d’aquesta edició és que s’aposta per la distribució digital del val, una mesura encaminada a garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Es manté l’import econòmic del val (60 euros dividits en dos vals de 30) i la dotació econòmica que inverteix el Govern també continua sent de 50 milions d’euros.

Respecte a la gestió de l’ajuda, els vals s’hauran de bescanviar en els establiments comercials adherits a la plataforma que gestioni les ajudes. Són més de 2.000. Es continua contemplant la possibilitat que les famílies que així ho desitgin cedeixin un o els dos vals al centre educatiu per a la compra conjunta de material escolar (en qualsevol cas, els centres també hauran de fer les compres en aquests establiments adherits).

Les ajudes s’han de destinar a l’adquisició de material escolar, com elements d’escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius.

Notícies relacionades i més

La finalitat de l’Executiu és pal·liar l’impacte de l’augment del cost de la vida sobre les famílies en un moment —l’inici del curs— en què afronten una despesa molt elevada, i tenint en compte l’actual context d’inestabilitat geopolítica i econòmica i el seu possible impacte en els preus. Així, el val escolar busca reduir l’esforç econòmic que han de fer les famílies a l’inici del curs escolar i, d’altra banda, generar un impacte positiu sobre el sector comercial vinculat al material escolar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
  2. L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
  3. Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
  4. Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
  5. Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
  6. Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
  7. L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
  8. «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec

Guia de Temps de Flors: els 13 espais imprescindibles per visitar a Girona

Guia de Temps de Flors: els 13 espais imprescindibles per visitar a Girona

Salt i Girona acolliran una cursa antiracista el 31 de maig, que finalment no passarà per les Deveses

Salt i Girona acolliran una cursa antiracista el 31 de maig, que finalment no passarà per les Deveses

Lloret de Mar adjudica a Ametller Origen el nou espai comercial del mercat municipal

Lloret de Mar adjudica a Ametller Origen el nou espai comercial del mercat municipal

L’OMS descarta un brot més gran d’hantavirus i allarga la quarantena fins al 21 de juny

L’OMS descarta un brot més gran d’hantavirus i allarga la quarantena fins al 21 de juny

L’Ajuntament de Palamós renovarà 600 fanals amb tecnologia LED per reduir consum i emissions

L’Ajuntament de Palamós renovarà 600 fanals amb tecnologia LED per reduir consum i emissions

L’Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebra 25 anys amb actes oberts a la ciutadania

L’Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebra 25 anys amb actes oberts a la ciutadania

Tota l'actualitat de Diari de Girona, directament al teu correu

Tota l'actualitat de Diari de Girona, directament al teu correu

100 hores lliures pagades per als treballadors que demanin això a la seva empresa

100 hores lliures pagades per als treballadors que demanin això a la seva empresa
Tracking Pixel Contents