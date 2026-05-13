Nou informe sobre digitalització
Més del 90% dels adults donen suport a fixar una edat mínima per accedir a les xarxes socials
Un de cada tres ciutadans amb edats compreses entre els 18 i els 29 anys ha estat víctima d’assetjament a internet, segons una enquesta de la Fundación la Caixa, Red.es i la Fundación Hermes
Olga Pereda
En ple debat europeu sobre la prohibició de l’ús de xarxes socials als menors de 16 anys, un nou estudi ratifica que l’assumpte preocupa, i molt, a peu de carrer. Més del 90% de les persones adultes residents a Espanya considera que els menors estan desprotegits a internet i aproven mesures com el control parental, l’edat mínima obligatòria per a l’accés a xarxes i la regulació de la publicitat. A més, set de cada deu creu que la participació a internet hauria d’estar lligada a la identificació obligatòria, davant d’un 24% que defensa l’anonimat. Una vegada més, la reclamació fonamental de la ciutadania és l’alfabetització digital.
Aquestes són algunes conclusions de l’enquesta sobre percepció social dels drets digitals a Espanya, un projecte elaborat per la Fundació la Caixa, Red.es i Fundació Hermes en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i desenvolupat en el marc de l’Observatori de Drets Digitals. L’estudi —realitzat amb enquestes a 2.500 adults— s’ha presentat aquest matí a Barcelona, durant una trobada internacional pels drets digitals organitzada pel Govern d’Espanya i Mobile World Capital Barcelona. L’informe constata que gairebé set de cada deu enquestats considera insuficient la protecció actual dels drets digitals, especialment els de la infància.
La pràctica totalitat de la ciutadania considera que la privacitat i la protecció davant situacions d’assetjament, missatges d’odi i difamació haurien d’estar regulades per llei
Precisament, aquest dimarts, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va carregar contra el model de negoci de grans plataformes que tracten els menors com a "mercaderia" i va tornar a defensar que la UE prengui mesures per endarrerir l’accés dels nens i nenes a les xarxes socials. En la mateixa línia, el Govern de Pedro Sánchez va iniciar fa més d’un any una croada contra l’accés a xarxes socials als menors de 16 anys. Promogut pel Ministeri de Joventut i Infància, el projecte de llei de protecció digital als menors —una normativa perquè els nens i les nenes no accedeixin a continguts inapropiats, com la pornografia, i que obligarà els fabricants a incloure en tots els dispositius un sistema de control parental— va ser aprovat el 2024 pel Consell de Ministres i s’està tramitant al Congrés dels Diputats.
A més d’aquesta norma, Sánchez va anunciar el febrer passat que faria un pas més enllà amb l’aprovació d’un projecte legal perquè els directius siguin legalment responsables de les infraccions que es cometin a les plataformes digitals. Amb això es pretén que els gegants tecnològics siguin actius i diligents en la retirada del contingut que atempti contra la legalitat o contingui missatges d’odi.
Protegits per llei
L’enquesta de la Fundació la Caixa, Red.es i la Fundació revela que el 95% de la població considera que els menors estan poc o gens segurs en l’entorn digital, i es detecta un ampli consens sobre la necessitat d’implementar mesures de protecció. El control parental rep el suport del 96% dels enquestats, la implantació d’una edat mínima per a l’ús de smartphones i xarxes socials del 91% i la regulació de la publicitat dirigida a menors del 96%.
La pràctica totalitat de la ciutadania considera que la privacitat i la protecció de dades (96%), i la protecció davant situacions d’assetjament, missatges d’odi i difamació en plataformes digitals (94%) haurien d’estar regulades per llei. Igualment, el 89% estima que l’esborrament d’informació online personal també hauria d’estar cobert per les normes. Altres drets que, segons l’opinió majoritària, han de ser legalment reconeguts són la llibertat d’expressió en plataformes digitals (76%), l’existència d’algoritmes no discriminatoris (73%) i el dret a la revisió humana de decisions automatitzades (72%). Els enquestats assenyalen majoritàriament les administracions públiques (45%) i les empreses tecnològiques (39%) com les entitats responsables de garantir els drets digitals.
Respecte als mitjans preferits per informar-se, fins als 29 anys les xarxes socials són la primera opció (55%). A mesura que augmenta l’edat, els altres mitjans van guanyant més pes en les preferències.
Notícies falses
Pel que fa a les notícies falses, la majoria cita les xarxes socials (88%) com els entorns on més es difonen. Davant aquest escenari, el 78% afirma verificar habitualment el contingut, ja sigui consultant altres fonts d’internet (53%) o fonts externes (25%). Un 18% admet no comprovar-ne la veracitat. Sobre la difusió dels discursos d’odi, de nou les xarxes socials (86%) són percebudes com el mitjà on més sovint o molt sovint aquest tipus de missatges s’expandeixen.
Entre els principals riscos de l’ús d’internet, els enquestats mencionen la privacitat i el control de dades personals (48%); les estafes i els robatoris (48%), la suplantació d’identitat (30%), l’accés a informació falsa (25%) i l’assetjament, fustigació i insults (19%). Un de cada tres ciutadans amb edats compreses entre els 18 i els 29 anys afirma haver estat víctima d’assetjament a internet.
Intel·ligència artificial
El 77% demana més regulació de la intel·ligència artificial (IA) i més de la meitat prefereix que el seu desenvolupament s’alenteixi. El 49%, mentrestant, creu que la IA tindrà efectes positius.
L’informe posa de manifest la importància de la pedagogia i l’alfabetització digital per augmentar el coneixement sobre els "drets digitals", terme que un 28% dels enquestats no sap explicar.
Pel que fa als tràmits administratius, entre el 70% i el 80% de la població d’entre 18 i 59 anys afirma que la digitalització de les administracions públiques els ha facilitat la vida, una xifra que baixa al 49% entre els majors de 60. En aquesta franja d’edat, un 40% assenyala que els tràmits online amb els serveis públics els dificulten la vida.
