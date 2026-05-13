Productes relacionats amb el tabac
Les bossetes de nicotina guanyen adeptes però entre fumadors o exfumadors, no entre la població en general
Dos estudis, al Regne Unit i als EUA, demostren que el seu ús creix entre els habituats a la nicotina, però no entre els adults aliens als productes relacionats amb el tabac
El Periódico
Diversos països, entre ells Espanya, estan estudiant com regular les bossetes de nicotina, un producte que va a l’alça mentre el mercat del tabac tradicional, a causa dels seus efectes nocius sobre la salut, està en declivi. En aquest escenari, dos estudis recents, efectuats als EUA i al Regne Unit, aporten llum sobre el tipus de consumidor d’aquests productes, la freqüència d’ús, la dosi, els sabors i les marques preferides. Totes dues investigacions coincideixen que les bossetes estan guanyant adeptes, però sobretot entre persones ja habituades a la nicotina, mitjançant els cigarrets tradicionals o els productes derivats, no entre la població en general, on la penetració és molt limitada.
Per exemple, l’estudi britànic, realitzat entre 2.967 adults, a través d’una enquesta online, indica que el consum de bossetes és minoritari, però no marginal: el 2,9% de la mostra les fa servir i el percentatge puja al 10% entre els qui les han provat alguna vegada. El consum és més freqüent entre homes, disminueix amb l’edat i especialment entre els qui fumen o vapejen actualment. En canvi, segons els investigadors, l’ús és rar entre els qui mai no han fumat ni vapejat.
Pel que fa al tipus de producte, l’estudi mostra un mercat força concentrat. La marca principal és Nordic Spirit i el sabor clarament dominant és el de menta/mentol, triat per al voltant del 60,7%. Respecte a la dosi, la més freqüent és d’11 a 20 mg, encara que una part important dels usuaris no sap quanta nicotina conté el producte que fa servir habitualment, una cosa rellevant per al debat regulatori.
Patró de consum
La freqüència de consum és molt diversa. Prop d’una cinquena part les fa servir a diari, una proporció similar diverses vegades per setmana i al voltant d’una quarta part les ha provat només una o dues vegades. Per tant, l’enquesta no retrata un patró únic de consum, sinó que conviuen usuaris experimentals, usuaris ocasionals i consumidors freqüents.
D’altra banda, el treball estatunidenc, publicat a 'JAMA Network Open', utilitza una mostra molt més gran: 110.084 adults, amb les dades de l’enquesta 'Tobacco Use Supplement to the Current Population Survey', en l’edició 2022-2023. La principal conclusió és que el consum entre els estatunidencs és molt baix en termes absoluts. La prevalença és del 2,6% alguna vegada a la vida, però baixa al 0,42% en l’ús actual i al 0,18% en l’ús diari.
Exfumadors
Així i tot, l’enquesta arriba a la mateixa conclusió que la britànica. El consum és limitat, però més habitual entre els homes habituats a la nicotina. En aquest cas, detecta que és més freqüent en adults blancs no hispans i d’edat intermèdia, especialment entre persones que consumeixen tabac sense combustió, com cigarrets electrònics. A més, l’ús actual i diari està més estès entre els qui han deixat recentment altres productes, sobretot des del 2019, cosa que suggereix que les bossetes poden estar sent adoptades per consumidors que volen abandonar el tabac tradicional. Per contra, el consum és residual entre els no fumadors: 0,09% alguna vegada, 0,03% actual i 0,02% a diari.
A més, tots dos estudis suggereixen que convé vigilar l’avaluació regulatòria i comercial perquè, encara que la seva prevalença sigui baixa, s’observa un patró de creixement i de segmentació força definit.
