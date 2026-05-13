El Consell Executiu defensa la infiltració de mossos en una assemblea de professors i descarta dimissions
Junts considera ERC "corresponsable" de l’acció realitzada per la policia catalana al no trencar la negociació dels pressupostos que manté amb Illa.
Carlota Camps
La polèmica per la infiltració de dos mossos en una assemblea de professors en ple conflicte laboral entre el Govern i la comunitat educativa continua portant cua. Ahir, l’executiu de Salvador Illa va defensar l’actuació de la policia catalana, malgrat el malestar que ha generat entre els educadors i també en diversos partits de l’oposició.
Després de la reunió del Consell Executiu, Paneque va argumentar que la infiltració va ser una iniciativa que es va prendre des del "punt de vista estrictament policial" i que els responsables del cos van seguir els criteris d’"oportunitat i proporcionalitat". És a dir, que els mossos van considerar que era procedent i adequat acudir d’incògnit a una assemblea de professors. Una vegada allà, van ser descoberts pels mateixos mestres.
Després d’esclatar la polèmica, són diversos els partits que han demanat recurrentment la dimissió del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Malgrat aquestes demandes, Paneque va descartar que hi hagi renúncies o cessaments. És més, va assegurar que els Mossos compten amb "el suport institucional" de la Generalitat. La tesi de fons del Govern és que, com que la infiltració no va ser ordenada per l’Executiu català, sinó que va ser decidida de manera "autònoma" per la policia, no es van vulnerar drets. Això sí, va dir que si algú considera que hi va haver alguna actuació il·legal, té tot el dret a acudir als tribunals.
La polèmica està lluny de quedar conclosa, però el Govern intenta trobar la tecla per refredar-la. Així, avui compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre l’assumpte la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i Trapero. S’ha de veure si les explicacions calmen l’oposició i el tema queda tancat. En qualsevol cas, el Govern no tem que aquest assumpte entorpeixi la negociació dels pressupostos que té oberta amb ERC i els Comuns. Els dos partits han desvinculat les converses dels comptes de la petició de dimissió de Trapero. És a dir, els pressupostos d’aquest any no corren perill.
Qüestió "molt greu"
Una decisió que ha fet que Junts els acusi de ser "corresponsables" per no haver trencat les negociacions. Així ho va afirmar ahir la presidenta del grup, Mònica Sales, que també va reiterar la seva petició que es destitueixi la consellera d’Educació, Esther Niubó, i la d’Interior, Núria Parlon. Els postconvergents no van ser els únics que van arremetre contra els republicans i els Comuns. La CUP també va lamentar que els dos partits no hagin "congelat" les negociacions amb el Govern per aquesta qüestió, que consideren "molt greu" i una "vulneració brutal de drets".
