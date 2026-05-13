
Polèmica educativa

Parlon obre una "informació reservada" per aclarir la infiltració dels Mossos en una assemblea educativa

La consellera i Parlon reconeixen l’error, afirmen que "no hi va haver mala fe" i demanen perdó a les organitzacions sindicals

Josep Lluís Trapero amb Núra Parlón (fotografia d'arxiu) / MANU MITRU

Germán González

Barcelona

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha encarregat al comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, i al director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, obrir una "informació reservada" per aclarir com va ser la denunciada infiltració d’agents policials en una assemblea de docents que preparaven les mobilitzacions de la vaga. Parlon ha demanat la "revisió formal" d’aquest procediment realitzat per la Comissaria General d’Informació per avaluar riscos dins de les mobilitzacions convocades.

Parlon ha comparegut al Parlament al costat de Trapero per respondre a la polèmica política generada per aquesta infiltració denunciada pel sindicat CGT. Ha remarcat que ni ella, ni el director general de la Policia ni el comissari en cap coneixien l’operatiu que va acudir a l’assemblea docent, com és habitual en aquests casos. Tanmateix, remarca que la "informació reservada", oberta des d’ahir, determinarà si acaba en expedient contra agents del cos.

La consellera també ha mostrat públicament la seva confiança en la "professionalitat" dels Mossos i ha demanat "no confondre un fet polèmic amb la tasca diària que duen a terme diàriament" el conjunt dels agents. Parlon ha assegurat que va ser "un fet desafortunat i una maniobra mal plantejada" la presència de dues agents especialitzades en mediació i conflictes laborals en aquesta reunió de docents.

Per això, Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius, especialment a la CGT; per crear "sensació de desconfiança i inseguretat en la seva tasca assembleària i el dret a la protesta". "Es van assumir riscos innecessaris", ha assenyalat la consellera, que ha remarcat que es tracta "d’una maniobra operativa no política".

La consellera ha recordat que els Mossos tenen competències emparades en la legislació per recaptar informació i avaluar riscos, tot i que en aquest cas "no s’ha fet de la manera adequada". Per això creu que aquestes "actuacions subjectes a la norma són millorables" i ha lamentat que una operació policial "no pot trencar la confiança de moviments socials, sindicals i de la ciutadania" envers els agents.

