Previsions astrològiques per Roser Bona del 15 al 21 de maig de 2026

Descobreix el que els astres tenen preparat per a tu

L'horòscop d'aquesta setmana

Roser Bona / AMIC

-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Acabes amb alguna tasca que se t’ha fet llarga o una mica feixuga i ja penses a descansar. Reestructures la teva economia amb un pla d’estalvi o cercant més ingressos.

-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Si estàs cansat de treballar igual o a la mateixa empresa, és temps de preparar-te per a nous objectius. T’anirà bé regular la impulsivitat per no perdre oportunitats.

-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Mercuri al costat d’Urà i al teu signe ofereix més capacitat de maniobra i fa que el teu cap bulli d’idees. Això sí, hauràs de regular l’estrès i descansar una mica més.

-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Amb la Lluna Nova a la Casa X pots fer amistats o reforçar les que tens. El futur et preocupa i t’hi prepares. Ara prefereixes fer vida en solitari i tenir més llibertat.

-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Plutó retrògrad a la Casa VII t’inclina a recordar el passat, especialment en el sector sentimental. Notes les exigències tecnològiques del moment i vols posar-te al dia.

-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Cerques alternatives per pal·liar un problema de salut. Per trobar feina, serà útil recuperar contactes. L’amor passa per una etapa de canvis i tens altres preferències.

-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Si no tens fills o ja han crescut una mica, et planteges augmentar la família. Les teves creences entren en una etapa de canvis que t’allibera d’algunes coses del passat.

-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Plutó estarà retrògrad uns mesos i podries fer-te enrere en una iniciativa perquè necessites assegurar els teus moviments. Tornes a tenir relació amb algú de la família.

-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Bon moment per al psicoanàlisi o per comprendre millor les teves motivacions ocultes. Recuperes alguna activitat que havies deixat en pausa. Estaràs especialment intuïtiu.

-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener) Deixes de gastar en coses innecessàries. Si havies perdut l’autoconfiança, vas recuperant-la i et mostres més ferm. Tens un projecte, però de moment no el dius a ningú.

-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Plutó s’ha posat retrògrad. Amb aquest trànsit pots viure algun retard en els teus plans, però també noves oportunitats. Temps per aprofundir més en tu i sanar ferides.

-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Tendència a mostrar-te més cautelós o reservat i a dubtar més del que és habitual. Pot ser un temps de protecció emocional i de triar millor amb qui vols relacionar-te.

