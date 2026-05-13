Previsions astrològiques per Roser Bona del 15 al 21 de maig de 2026
Descobreix el que els astres tenen preparat per a tu
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Acabes amb alguna tasca que se t’ha fet llarga o una mica feixuga i ja penses a descansar. Reestructures la teva economia amb un pla d’estalvi o cercant més ingressos.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Si estàs cansat de treballar igual o a la mateixa empresa, és temps de preparar-te per a nous objectius. T’anirà bé regular la impulsivitat per no perdre oportunitats.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Mercuri al costat d’Urà i al teu signe ofereix més capacitat de maniobra i fa que el teu cap bulli d’idees. Això sí, hauràs de regular l’estrès i descansar una mica més.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Amb la Lluna Nova a la Casa X pots fer amistats o reforçar les que tens. El futur et preocupa i t’hi prepares. Ara prefereixes fer vida en solitari i tenir més llibertat.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Plutó retrògrad a la Casa VII t’inclina a recordar el passat, especialment en el sector sentimental. Notes les exigències tecnològiques del moment i vols posar-te al dia.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Cerques alternatives per pal·liar un problema de salut. Per trobar feina, serà útil recuperar contactes. L’amor passa per una etapa de canvis i tens altres preferències.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Si no tens fills o ja han crescut una mica, et planteges augmentar la família. Les teves creences entren en una etapa de canvis que t’allibera d’algunes coses del passat.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Plutó estarà retrògrad uns mesos i podries fer-te enrere en una iniciativa perquè necessites assegurar els teus moviments. Tornes a tenir relació amb algú de la família.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Bon moment per al psicoanàlisi o per comprendre millor les teves motivacions ocultes. Recuperes alguna activitat que havies deixat en pausa. Estaràs especialment intuïtiu.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener) Deixes de gastar en coses innecessàries. Si havies perdut l’autoconfiança, vas recuperant-la i et mostres més ferm. Tens un projecte, però de moment no el dius a ningú.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Plutó s’ha posat retrògrad. Amb aquest trànsit pots viure algun retard en els teus plans, però també noves oportunitats. Temps per aprofundir més en tu i sanar ferides.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Tendència a mostrar-te més cautelós o reservat i a dubtar més del que és habitual. Pot ser un temps de protecció emocional i de triar millor amb qui vols relacionar-te.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- La segona vida de la pastisseria Sans, creadora del bisbalenc