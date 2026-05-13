Ferrocarril
Renfe culpa Adif del 73% dels minuts de retard de l’Alvia entre Vigo i Barcelona
En una carta a CGT-Galiza, el seu president atribueix a incidències en la infraestructura el fet que el 45% de les vegades superés l’hora de retard
És el servei de passatgers més llarg de tot Espanya: gairebé 1.400 quilòmetres i 12 províncies
Víctor P. Currás
Si hi ha un tren que compta gairebé amb tantes incidències com viatges, aquest és el que connecta Vigo i Barcelona per tot el nord peninsular. L’"Alvia català" és el servei de passatgers més llarg de tot Espanya, ja que des del 7 d’abril recorre 12 províncies i 1.386,2 quilòmetres.
És per això que Renfe ha intentat corregir les incidències detectades pels sindicats per millorar-ne la puntualitat, encara que no sense abans assenyalar el principal culpable: Adif. En una carta enviada pel seu president a CGT-Galiza, l’operadora pública assenyala que "el 73,2% dels minuts de retard són imputables a incidències a la infraestructura", és a dir, d’Adif. Aquesta xifra se suma a la dada aportada pel sindicat gallec en una missiva anterior, on apuntava que en el 45% de les ocasions superaven els 60 minuts de demora.
Risc de cancel·lació
Entre les mesures implementades destaca el canvi en l’hora de sortida de l’estació de Barcelona, ja que es va detectar la falta de capacitat a les vies a Can Tunis. Això provocava que cada matí iniciés la seva travessia amb una mitjana de mitja hora de retard sobre el que estava previst. Des de CGT-Galiza han valorat positivament la resposta d’Álvaro F. Heredia, qui en el passat va deixar entreveure que aquest servei històric podria cancel·lar-se si no es corregia la situació a causa que la majoria dels viatgers han de ser indemnitzats.
Segons un seguiment realitzat per aquesta central i ALFERRO en els últims 21 analitzats, es van millorar els índexs de puntualitat, arribant per sobre de l’hora de retard per incidències com el tall de tensió davant l’entrada d’una persona a la catenària a Vilagarcía. Així, la mitjana d’aquestes incidències ha caigut a 30 minuts.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- La segona vida de la pastisseria Sans, creadora del bisbalenc