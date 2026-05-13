Sánchez defensa la seva gestió de la crisi del creuer davant l’oposició canària
El líder del PSOE rep l’aval del director general de l’OMS per l’"èxit" de l’operatiu
Iván Gil
Amb l’aval de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i reiterant l’agraïment de personalitats com el papa Lleó XIV per la gestió de l’emergència per hantavirus, Pedro Sánchez va evitar entrar al xoc institucional amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo. Les autoritats canàries s’han oposat durant tot el procés a l’ancoratge del creuer afectat per evacuar i posteriorment repatriar els passatgers. Sense entrar a les seves raons ni arguments, el cap de l’Executiu va defensar en una compareixença conjunta a la Moncloa amb el director general de l’OMS, Tedros Adhanom, que va actuar seguint el seu "manual de gestió de crisi" i garantint la seguretat tant dels passatgers com la salut global i dels canaris. Com així va recolzar el mateix Adhanom.
El director general de l’OMS va qualificar l’operatiu d’"un èxit", coincidint amb la valoració de Sánchez, i va remarcar que el risc de propagació del brot continua sent baix i que l’organització continuarà monitorant-ne l’evolució.
Sánchez va argumentar que en el seu "manual de gestió de crisi", com el desplegat en altres emergències durant els últims anys, s’hauria prioritzat el "rigor científic" per basar cada decisió en l’"assessorament tècnic".
Sobre les crítiques de Clavijo per falta d’informació al llarg del procés, Sánchez va afirmar que hi ha hagut "transparència absoluta en la informació", a més de "lleialtat institucional". I va assenyalar com una altra de les potes d’aquest manual la "cooperació internacional", no només a través de l’OMS, sinó també de les institucions comunitàries i amb els països implicats en les repatriacions.
Davant els dubtes generats en part de la població, les crítiques de l’oposició o el xoc institucional amb l’executiu canari, Sánchez també es va blindar apel·lant als valors humanitaris i de solidaritat. També a l’"orgull de ser espanyols perquè Espanya compleix". Per això va agrair al poble canari "la seva paciència, generositat i civisme", com hauria aplaudit l’ONU o el Papa.
Resposta de Sanitat
Després d’oposar-se a l’ancoratge del creuer a Tenerife, Clavijo va acusar ahir el Govern d’"ocultar deliberadament" que coneixien casos positius entre els passatgers. Una cosa que va negar la ministra de Sanitat, Mónica García, basant-se en les informacions confirmades per l’OMS i l’ECDC. "Cadascú es retrata amb els seus actes i declaracions", va replicar en roda de premsa després del Consell de Ministres.
"És ja l’últim", van lamentar fonts de la Moncloa, per assenyalar que "sempre vam dir que les proves es realitzarien a l’hospital", i van mostrar el seu cansament amb la "falta de lleialtat institucional" de l’Executiu canari, del qual van dir no entendre les seves posicions.
Tot i mostrar la seva voluntat de no entrar en polèmiques, la ministra va qualificar les posicions de Clavijo de "soroll polític" i va advertir del "perill" d’intentar generar "alarmisme" en aquest tipus d’emergències sanitàries. "No tenen lloc les especulacions ni les acusacions", va concloure després d’explicar els protocols de l’operatiu.
