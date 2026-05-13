Sanitat rebaixa el copagament a les rendes baixes i mitjanes
La reforma del Govern pretén evitar que alguns pacients, especialment crònics o polimedicats, deixin els seus tractaments per dificultats econòmiques.
Patricia Martín
El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret llei destinat a modificar el copagament farmacèutic, que "corregeix les desigualtats del sistema actual, protegeix especialment els malalts crònics amb rendes baixes i mitjanes i adapta el copagament a la realitat de moltes famílies", va defensar la ministra de Sanitat, Mónica García.
El motiu de la reforma és que el Govern ha observat que hi ha pacients, especialment treballadors polimedicats o crònics, més que els pensionistes, que tenen copagaments reduïts o amb topalls, que interrompen els seus tractaments o els redueixen perquè no poden fer front al copagament. "Hem detectat que hi ha pacients que abandonen el tractament per problemes econòmics", va insistir la ministra.
Per frenar aquesta situació, el reial decret contempla un copagament "més progressiu" i inferior per a les rendes mitjanes i baixes, però sense incrementar l’aportació que es realitza en conjunt. La novetat fonamental és que els trams d’aportació passen de tres a sis i s’incorporen nous límits màxims mensuals per als col·lectius de renda anual inferior a 35.000 euros, que fins ara no disposaven de límits. L’objectiu, segons Sanitat, és "limitar l’impacte econòmic dels medicaments en persones amb tractaments prolongats i en polimedicats".
Així, les persones amb rendes anuals inferiors a 17.999 euros pagaran el 40% dels fàrmacs (amb un límit mensual que va de 8,23 euros per a les persones amb ingressos més baixos i 61,75 per als pacients amb més renda); els individus amb ingressos d’entre 18.000 i 59.999 euros, el 45% (sense límit mensual); les rendes d’entre 60.000 i 99.999 euros, el 50% i les superiors a 100.000 euros, el 60%.
Els pensionistes
En el cas dels pensionistes, la reforma introdueix també una revisió dels trams i dels límits màxims mensuals "amb l’objectiu de reforçar la protecció de les persones grans amb menys ingressos i garantir la continuïtat dels tractaments de llarga durada". La norma incorpora un nou tram intermedi per a pensionistes amb rendes entre 18.000 i 60.000 euros anuals, que abonaran el 10%, igual com en el tram inferior i el superior, i actualitza els límits màxims d’aportació mensual, de manera progressiva.
A més, s’estableix l’exempció automàtica per als pensionistes perceptors de complements per mínims evitant, segons el Govern, "que les revaloritzacions de les pensions puguin provocar la pèrdua d’aquest dret".
