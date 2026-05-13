Sense protocol sanitari únic a la UE
Les competències en matèria sanitària són exclusives de cada govern dels estats membres, però la Comissió Europea s’encarrega de donar assistència i coordinar la resposta dels països afectats. Les recomanacions de Brussel·les no són vinculants.
Beatriz Ríos
La Comissió Europea mira de donar assistència i coordinar la resposta dels països afectats per la crisi de l’hantavirus, després del brot en el creuer MV Hondius, amb almenys 11 contagis confirmats i tres morts, però les competències en matèria sanitària són exclusives dels governs de la Unió Europea.
Aquests són els passos que ha seguit la crisi actual i el que pot i no pot fer Brussel·les en aquests casos:
¿Quan i com es va notificar el brot?
El 2 de maig, la Comissió Europea i els països del bloc van ser notificats d’"un brot de malaltia respiratòria greu a bord de l’MV Hondius", provocat per la variant Andes de l’hantavirus, l’única que es contagia entre persones. Aquesta notificació es va fer a través del sistema d’alerta primerenca i resposta de la UE. Aquest sistema permet alertar de possibles amenaces sanitàries transfrontereres de manera immediata, siguin del tipus que siguin. Es considera necessari activar-lo quan aquesta amenaça "és inusual o inesperada per al lloc i el moment donats", cosa que seria el cas del creuer. També quan la mortalitat sigui alta, es propagui ràpid o afecti diversos països i faci necessària una resposta coordinada, com en aquest cas.
És el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties, encarregat d’avaluar riscos i donar assessorament científic, qui les rep. Aquest sistema es va reforçar després de l’epidèmia de la covid, però ja existia abans. És el mateix que s’ha utilitzat en altres crisis relacionades amb brots de malalties infeccioses, com l’Ebola o la verola del mico.
¿Què diu del risc el centre?
En la seva avaluació de dilluns de la setmana passada, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties va qualificar el risc de "molt baix". Els experts al·leguen que, perquè es transmeti el virus, el contacte ha de ser "estret i prolongat" i que ja es van prendre mesures a bord del vaixell precisament per reduir aquest risc entre els passatgers i la tripulació.
¿Quina va ser la resposta inicial?
El dimecres 6 de maig, quatre dies després, un expert del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties va ser enviat al vaixell. L’objectiu era que pogués contribuir a la investigació del brot i informar els governs europeus de la situació en el creuer per poder assistir en la repatriació dels passatgers.
Aquell mateix dia va tenir també lloc la primera reunió del Comitè de Seguretat Sanitària. Aquest comitè reuneix representants de tots els governs europeus i permet que els Vint- i-set comparteixin informació sobre la situació, les mesures que estan prenent, les necessitats que es puguin tenir i els riscos a tenir en compte. En aquesta reunió hi acostumen a participar també els experts.
El dijous 7 de maig, la Comissió va convocar representants d’Espanya, el país on es dirigia el creuer MV Hondius, i dels Països Baixos, país de bandera del vaixell, per coordinar el desembarcament. Una reunió posterior va incloure representants de tots els governs europeus amb nacionals a bord.
¿Ha donat assistència la UE?
Sí. La setmana passada Espanya va activar el mecanisme europeu de Protecció Civil per sol·licitar assistència en les operacions d’evacuació. França, els Països Baixos, Grècia i Irlanda estan donant suport. També Noruega, que, tot i que no és membre de la UE, participa en el mecanisme i va mobilitzar un avió d’evacuació mèdica. A més, un expert del Centre de Coordinació de Resposta a Emergències s’ha desplaçat fins a Tenerife per donar suport.
¿Com han reaccionat els països?
Una dels cinc passatgers francesos a bord del vaixell es troba en cures intensives i les autoritats han identificat almenys 22 persones com a contactes estrets. La resta de passatgers i persones que hagin pogut estar en contacte amb ells hauran de fer quarantena domiciliària mentre s’avalua el seu cas.
Alemanya porta a terme un exhaustiu control dels quatre passatgers a bord del vaixell, als quals se’ls faran proves i un seguiment fins que conclogui el període d’incubació del virus, informa Gemma Casadevall. Per la seva banda, els Països Baixos han imposat una quarantena de sis setmanes, mentre que Itàlia planteja reforçar els controls en vols procedents de zones afectades, informa Irene Savio.
¿I ara?
La Comissió ha confirmat que les reunions del Comitè de Seguretat Sanitària continuaran per "harmonitzar les mesures per al desembarcament segur, la repatriació i el seguiment dels passatgers". En paral·lel, també segueixen els contactes multilaterals amb els països afectats i en el marc del Mecanisme de Protecció Civil, gairebé diàriament. L’objectiu és que els països tinguin la informació d’últim minut, puguin seguir possibles contagis i adaptin així la resposta.
¿Pot fer més la UE?
No gaire més. El 2022, en resposta a la pandèmia de covid-19, la Comissió Europea va reforçar alguns d’aquests mecanismes. Per exemple, va donar al Comitè de Seguretat Sanitària la potestat d’emetre opinions i directrius amb mesures específiques per millorar la coordinació de la resposta davant emergències sanitàries.
Això va passar, per exemple, amb els períodes de quarantena, les mesures d’aïllament o les restriccions de viatge durant la covid. Però a la pràctica, cada govern va acabar fent el que considerava necessari. Perquè en darrer terme, cap d’aquestes recomanacions és legalment vinculant, i deixa en mans dels països la decisió última.
Una altra de les possibles mesures, en cas que fos necessari, com va passar amb les vacunes contra el coronavirus, seria la possibilitat de realitzar compres conjuntes. L’objectiu és evitar que els països de la UE competeixin als mercats per medicaments o equipament mèdic essencial en cas de crisi.
