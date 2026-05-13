"Veure gent unida en la lluita ens fa sentir que no estem sols"
Torna la Cursa contra el Càncer amb un recorregut pel port. Supervivent de la malaltia, Sara Martínez anima tothom a participar-hi.
Glòria Ayuso
"Hi ha una força dins meu que no sabia que existia", afirma Sara Martínez, que es va redescobrir després de superar el fort impacte de conèixer que tenia càncer. Va ser el pitjor dia de la seva vida, quan els metges li van comunicar la notícia. "El primer que vaig fer va ser pensar en els meus fills de 4 i 10 anys", recorda. "Potser no els veig créixer", va pensar llavors."Hi ha una força dins meu que no sabia que existia", afirma Sara Martínez, que s’ha redescobert després de superar el fort impacte de conèixer que tenia càncer. Va ser el pitjor dia de la seva vida, quan els metges li van comunicar la notícia. "El primer que vaig fer va ser pensar en els meus fills de quatre i deu anys", recorda. "Potser no els veig créixer", va pensar llavors, i s’emociona al tornar mentalment a aquell moment. Però aquí està ella, presentant ahir la Cursa contra el Càncer, que tornarà el 31 de maig al Moll de les Drassanes, sota el lema ¿I tu, per qui corres? "Per a mi aquesta cursa representa esperança i unió. Veure gent unida en aquesta lluita ens fa sentir que no estem sols, que tenim un gran suport", afirmaPerò aquí aquesta ella, aquest dimarts, presentant la Carrera Contra el Càncer, que tornarà el 31 de maig al Moll de Drassanes, sota el lema ¿I tu, per qui corres?. "Per a mi aquesta carrera representa esperança i unió. Veure gent reunida en aquesta lluita ens fa sentir que no estem sols, que tenim un gran recolzament", afirma..
La cursa, que coincideix amb les portes obertes del Port de Barcelona, destinarà tota la recaptació de les inscripcions a la recerca contra la malaltia i a donar suport a les persones que la pateixen i als seus familiars. "Cada participant es podrà personalitzar el seu dorsal, escrivint per a qui corre", explica Laureano Molins, de l’Associació contra el Càncer. Hi haurà una prova de 5 km cronometrada a les 9.00 hores pel Port Vell, una altra de més popular de 2 km a les 10.30 hores i curses infantils. La jornada inclourà tallers, música, dj, activitats familiars i un mural solidari.La carrera, que coincideix amb les Puertas Abiertas del Port de Barcelona, destinarà tota la recaptació de les inscripcions a la investigació contra la malaltia i a donar suport a les persones que la pateixen i als seus familiars. "Cada participant es podrà personalitzar el seu dorsal, escrivint per a qui corre", explica Laureano Molins, de l’Associació Contra el Càncer. Hi haurà una prova de 5 km cronometrada a les 9 h pel Port Vell, una altra de més popular de 2 km a les 10.30 h i carreres infantils per fomentar hàbits saludables. La jornada inclourà tallers, música, DJ, activitats familiars i un mural solidari on deixar missatges.
Corrent o caminant
Llegir aquests escrits representa un xut emocional per a les persones malaltes i els seus familiars, segons l’associació. En el cas de la Sara, una nit, Martínez va publicar a Instagram com se sentia i es va aixecar amb centenars de comentaris. "Gent que m’explicava les seves experiències i que em mostrava que estava sobrevivint. Em va ajudar molt. És important sentir que la gent et dona ànim". Per això convida tothom a participar-hi el 31 de maig, "sigui corrent o sigui caminant".Llegir aquests escrits representa un xut emocional per a les persones malaltes i els seus familiars, segons l’associació. En el cas de la Sara, una noche Martínez va publicar a Instagram per als seus amics com se sentia, i es va aixecar amb centenars de comentaris. "Gent que m’explicava les seves experiències, i que em mostrava que estava sobrevivint. Em va ajudar molt. És important sentir que la gent et dona ànim". Per això convida tothom a participar el 31 de maig, "sigui corrent o caminant".
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec