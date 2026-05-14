ASECRIM: dades que es converteixen en decisions per fer municipis més segurs
La consultora gironina ajuda ajuntaments d’arreu de Catalunya a planificar la seguretat local amb diagnosi criminològica, participació ciutadana, tecnologia i estratègia
En un moment en què els municipis han d’afrontar reptes cada vegada més complexos —convivència, incivisme, percepció d’inseguretat, mobilitat, ús de l’espai públic i gestió eficient dels recursos policials—, la seguretat local ja no es pot planificar només des de la intuïció. Calen dades, diagnosi, escolta ciutadana i estratègia.
Des de Girona, ASECRIM s’ha consolidat com una consultora especialitzada en seguretat pública local amb una idea molt clara: convertir dades en decisions per ajudar els ajuntaments a construir municipis més segurs, més cohesionats i millor preparats.
Una consultora nascuda per respondre als reptes locals
Fundada l’any 2020, ASECRIM neix amb la voluntat d’oferir als municipis eines tècniques, diagnòstics precisos i planificació estratègica en l’àmbit de la seguretat pública. En només quatre anys, ha desenvolupat més de vint projectes arreu de Catalunya i ha treballat i col·laborat amb ajuntaments de dimensions molt diverses, així com amb institucions com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
El seu creixement respon a una necessitat cada vegada més evident: els municipis necessiten entendre millor què passa als seus carrers, quins factors expliquen els conflictes de convivència, on es concentren els punts crítics i com es poden orientar els recursos públics perquè siguin més eficaços.
La resposta d’ASECRIM parteix d’una metodologia pròpia que combina criminologia, anàlisi de dades, participació ciutadana, coneixement policial i lectura urbanística de l’espai públic.
Plans Locals de Seguretat: planificar abans d’actuar
Els Plans Locals de Seguretat s’han convertit en una eina clau per als ajuntaments que volen gestionar la seguretat amb rigor, transparència i anticipació. No es tracta només de recollir dades delinqüencials, sinó d’obtenir una mirada global sobre el municipi: seguretat ciutadana, civisme, convivència, mobilitat, emergències, protecció civil, percepció d’inseguretat i coordinació entre actors.
ASECRIM és empresa col·laoboradora de la Diputació de Barcelona per a l’elaboració d’aquests plans, que compten amb l’homologació del Departament d’Interior i del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona.
El seu valor afegit és una diagnosi integral i multifactorial. Cada projecte combina anàlisi criminològica, estudis de convivència, mapes GIS, revisió de mobilitat, anàlisi operativa de la Policia Local i processos participatius. Aquesta suma de capes permet passar de la impressió general a una fotografia precisa de la realitat municipal.
A partir d’aquí, les dades deixen de ser només informació: es converteixen en decisions, prioritats, accions i protocols de seguiment.
Escoltar la ciutadania per decidir millor
La seguretat no es viu igual a tots els barris, ni a totes les hores, ni per part de tots els col·lectius. Per això ASECRIM situa la veu de la ciutadania al centre de la planificació.
A través d’enquestes, tallers comunitaris, entrevistes i mapes d’inseguretat elaborats amb tecnologia GIS, la consultora recull percepcions, preocupacions i propostes del veïnat. Aquesta informació permet incorporar al diagnòstic no només les dades objectives, sinó també la manera com les persones viuen i perceben l’espai públic.
Com explica Daniel Bruns, criminòleg, fundaror i director d'ASECRIM, el resultat és una seguretat més ajustada a la realitat quotidiana dels municipis. Una seguretat que no es limita a reaccionar davant dels problemes, sinó que intenta comprendre’ls abans, prioritzar-los millor i abordar-los de manera compartida entre administració, cossos policials i ciutadania.
La seguretat també es dissenya
Un carrer mal il·luminat, un parc sense activitat, un pas soterrat poc visible o una plaça amb racons sense control visual poden afavorir la percepció d’inseguretat i, en alguns casos, facilitar conductes incíviques o delictives. Per això, la seguretat també s’ha de pensar des de l’urbanisme.
ASECRIM és una de les poques consultores del país certificada en CPTED —Crime Prevention Through Environmental Design— per la ICA, una metodologia reconeguda internacionalment que permet prevenir el delicte a través del disseny dels espais públics.
Avaluacions lumíniques, marxes exploratòries, detecció de punts crítics, anàlisi de visibilitat, revisió d’usos i propostes de redisseny formen part d’aquesta mirada. L’objectiu és transformar espais problemàtics en entorns més vius, llegibles, segurs i cohesionats.
L’informe d’avaluació CPTED desenvolupat al parc de la Massana de Salt és un exemple d’aquesta manera de treballar: observar el territori, identificar-ne les vulnerabilitats i proposar solucions concretes per millorar-ne l’ús, la convivència i la seguretat.
Experiència contrastada al territori
De Lloret de Mar a Berga, passant per Martorell, Molins de Rei, Viladecans, Sentmenat, Sallent, Montornès o la Garriga, ASECRIM ha participat en projectes de diagnosi, planificació i estratègia en municipis amb realitats molt diferents.
Aquesta diversitat li ha permès acumular coneixement sobre problemàtiques locals molt diverses: municipis turístics amb pics estacionals de població, ciutats metropolitanes amb alta mobilitat, pobles en creixement, espais públics amb conflictes de convivència o zones on la percepció d’inseguretat no sempre coincideix amb les dades delinqüencials.
La seva participació en la Comissió Tècnica per a la diagnosi del barraquisme a la llera del riu Besòs, en col·laboració amb la Generalitat, reforça també aquesta capacitat d’abordar fenòmens complexos que connecten seguretat, vulnerabilitat social, espai públic i gestió institucional.
Tecnologia, dades i aliances per anticipar-se
La seguretat pública local viu una transformació profunda. Les policies locals necessiten eines per analitzar millor la informació, anticipar tendències, coordinar recursos i prendre decisions amb més eficiència.
En aquest context, ASECRIM aposta per la integració de dades i la innovació tecnològica, amb aliances amb partners com Alphanet Solutions, Commend i Neòpolis. L’objectiu és reforçar una manera de treballar que combina coneixement tècnic, tecnologia aplicada i proximitat amb el territori.
La consultora defensa una seguretat pública més preventiva, més intel·ligent i més humana. Una seguretat que no es construeix només amb més recursos, sinó amb millor informació, millor planificació i una comprensió més fina de la realitat municipal.
Una nova cultura de la seguretat local
El gran repte dels ajuntaments no és només respondre a les incidències del dia a dia, sinó construir una estratègia de seguretat a mitjà i llarg termini. Això implica ordenar dades, escoltar la ciutadania, coordinar actors, definir prioritats i avaluar resultats.
ASECRIM treballa precisament en aquest espai: el que uneix el coneixement tècnic amb la presa de decisions públiques. La seva proposta és ajudar els municipis a passar de la reacció a la prevenció, de la percepció dispersa a la diagnosi rigorosa, i de les dades acumulades a les decisions útils.
Fer municipis més segurs vol dir entendre millor què hi passa. I convertir aquest coneixement en accions concretes.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a Figueres
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors