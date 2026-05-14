El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
La nova norma afecta tant els ciclistes individuals com els que circulen en grup
Luis Alloza
Cada cap de setmana, les carreteres estatals s’omplen d’aficionats al ciclisme que surten a gaudir del seu esport preferit i d’una mobilitat saludable i sostenible. La Direcció General de Trànsit (DGT) fa temps que treballa en una nova regulació per millorar les infraestructures amb l’objectiu que les bicicletes es converteixin en un mitjà de transport més segur.
Actualment, circular per calçades i carreteres suposa un risc per als ciclistes. El 90% de les morts per accidents de bicicleta són causades per vehicles motoritzats i, fins i tot en aquest tipus d’accidents quan no són mortals, el ciclista sol patir lesions greus.
El 2024, segons dades de la DGT, van morir 46 ciclistes a Espanya en accidents de trànsit en vies interurbanes i urbanes. D’aquests, 14 circulaven sense casc en entorns urbans. A les vies interurbanes, el casc és obligatori.
Com han de circular els ciclistes
La DGT recorda que els ciclistes tenen les mateixes obligacions que qualsevol altre conductor i han de respectar les normes de circulació. Aquestes són algunes indicacions que recull la nova normativa:
A ciutat:
- Les bicicletes han de circular tan a prop com sigui possible del costat dret de la via.
- Han de mantenir una separació de seguretat respecte de les vorades i dels vehicles estacionats.
- Si van en grup, només poden circular de dos en dos, no més.
A la carretera:
- S’ha de circular pel voral dret sempre que existeixi i sigui transitable.
- Només poden abandonar-lo en baixades prolongades, sempre que sigui segur.
- Els ciclistes poden circular en paral·lel, sempre situats a l’extrem dret, excepte en trams sense visibilitat, com ara revolts i canvis de rasant. A més, quan es formin aglomeracions, els ciclistes s’han de col·locar en fila.
Aquestes normes no són cap novetat, però amb la nova normativa de la DGT s’incrementen els controls per garantir la seguretat de tots els usuaris de les carreteres espanyoles.
Adeu al voral, hola al carril bici
El BOE ha publicat una nova normativa que permet la construcció de carrils bici segregats en trams de carreteres estatals, amb la possibilitat d’eliminar parcialment o totalment el voral per instal·lar-los. Aquesta mesura, vigent des del 10 d’octubre del 2025, busca millorar la seguretat dels ciclistes i garantir continuïtat i prioritat en la circulació.
Això permetrà crear una xarxa ciclista contínua, segura i connectada, tal com recullen l’Estratègia Estatal per la Bicicleta i l’Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030. A la pràctica, aquesta nova normativa obre la porta a construir vies ciclistes contigües a les carreteres estatals. L’Estat podrà reduir o eliminar els vorals per construir carrils bici sempre que no es posi en risc la seguretat viària, no es perjudiqui el funcionament de la carretera i es doni continuïtat a les rutes ciclistes existents.
Amb aquesta nova regulació, l’objectiu és crear itineraris ciclistes més segurs, més ben connectats i adaptats a l’augment de l’ús d’aquest mitjà de transport arreu d’Espanya. L’estratègia nacional està orientada a incrementar els desplaçaments en bicicleta i reduir la sinistralitat.