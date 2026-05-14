Collboni té per objectiu reduir a "zero" els creuers amb escala a BCN
El Periódico
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va situar com a objectiu reduir a "zero" els creuers amb escala a la ciutat i va demanar que la taxa que es cobra als creueristes pugi per sobre dels vuit euros (que és el límit actual) per, va dir, apujar encara més la fiscalitat a aquest tipus de visitants. Així es va expressar en una entrevista concedida a Betevé, ahir, en la qual va afirmar que proposaran que ja l’any que ve pugi la taxa a aquests turistes de quatre a vuit euros, en comptes d’en el termini de quatre anys com estava previst.
Segons l’alcalde, l’objectiu és finançar amb aquest impost els recursos que aquests turistes consumeixen a la ciutat i "anar desincentivant econòmicament" a través de la fiscalitat aquest tipus d’estades que, va assegurar, fan un ús molt intensiu de l’espai i no generen ingressos. Així, va reivindicar un model de turisme de qualitat per a Barcelona i va defensar també el recàrrec a la taxa turística que s’aplica, que va negar que faci perdre competitivitat: "Hem de mantenir l’equilibri. Mantenir l’equilibri vol dir prendre decisions", va apuntar.
Amb referència a la situació de l’habitatge, va defensar la proposta d’eliminar els pisos turístics, una decisió "molt rigorosa" i, va assenyalar, sustentada en el marc legal, i va destacar que el límit de preus al lloguer ha frenat l’escalada de preus. Collboni va assegurar que el de l’habitatge és el principal problema de la ciutat i que no té "una única solució ni una solució màgica", i va afirmar que s’ha de generar oferta, per la qual cosa, va remarcar, el consistori s’ha marcat l’objectiu de construir 1.000 habitatges a l’any de cara al 2027, una xifra que, va assegurar, se superarà.
