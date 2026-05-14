Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus
Leticia Fuentes
Nova alerta vírica a França. Unes 1.700 persones estan confinades a bord d’un creuer a Bordeus arran de l’aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis, segons va informar el prefecte de Gironda, en col·laboració amb l’Agència Regional de Salut de Nova Aquitània (ARS). Les autoritats van sospitar d’un brot de gastroenteritis, després que "fins a 80 passatgers de nacionalitat britànica i irlandesa presentessin símptomes compatibles amb una infecció digestiva aguda". "Aquests passatgers van ser atesos immediatament pel metge del vaixell i aïllats als seus camarots", tal com van detallar les autoritats locals. A última hora d’ahir, els especialistes de l’agència regional de Salut van descartar que fos hantavirus i es disposaven a autoritzar el desembarcament dels asimptomàtics. Els passatgers amb símptomes hauran "de mantenir l’aïllament" als seus camarots.
El creuer va arribar a Bordeus procedent de les illes Shetland després de fer escala a Belfast (Irlanda del Nord), Liverpool (Regne Unit) i Brest (França), i pretenia arribar el 16 de maig a les costes gallegues fent escala a Ferrol, Gijón i Bilbao. No obstant, la mort d’un britànic de 90 anys dilluns va obligar el capità a interrompre el viatge, i confinar els passatgers i la tripulació, mentre es feien proves per determinar l’origen del contagi. Respecte al mort, les autoritats van confirmar ahir que es va deure a causes naturals.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a Figueres
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors