Ja és oficial: Hisenda confirma tres canvis en la declaració de la renda per a estalviadors, agricultors i salaris més ajustats

Aquestes són les tres modificacions que ha introduït l’Agència Tributària per a aquests sectors

Álex Pareja

L’Agència Tributària ha introduït tres modificacions destacades que afecten sectors concrets i contribuents amb rendes baixes, en una bateria d’ajustos pensats per reforçar la progressivitat fiscal i alleujar els qui més ho necessiten.

Les mesures, amb efectes des de l’1 de gener del 2025, ja estan publicades i tindran impacte en les pròximes campanyes de la renda. En resum, es busca alleujar el sector agrari, aplicar una deducció per als salaris més baixos i augmentar la pressió sobre els grans estalviadors.

Més pressió sobre els grans estalviadors

Hisenda ha retocat l’escala de l’estalvi: els rendiments del capital —dividends, interessos i guanys patrimonials— que superin els 300.000 euros anuals passaran a tributar al 30%, davant del 28% anterior. Pot semblar poc, però és més rellevant del que aparenta.

Aquest canvi, petit en percentatge però important en recaptació, persegueix augmentar la progressivitat de l’IRPF i demanar un esforç fiscal més gran a les persones amb patrimonis elevats, sense que això afecti els trams inferiors.

Alleujaments per al sector agrari

Mitjançant l’ordre HAC/408/2025 publicada al BOE, s’introdueixen ajustos en el sistema d’estimació objectiva, els anomenats mòduls, per a agricultors i ramaders. S’aplica una reducció general del 5% en els índexs de rendiment net, però també es busca abordar un altre problema greu.

S’habiliten rebaixes addicionals, que poden arribar fins al 30%, per a explotacions afectades per sequeres, plagues o altres sinistres. La mesura busca compensar la volatilitat climàtica i la pressió dels costos al camp, un dels problemes més greus del sector en l’actualitat.

Deducció per a salaris baixos

Per als treballadors amb ingressos ajustats, s’aprova una deducció específica que pretén alleujar la càrrega fiscal dels qui són a prop del llindar del salari mínim interprofessional. L’ajut concedeix fins a 340 euros als qui obtinguin rendiments íntegres del treball iguals o inferiors a 16.576 euros anuals.

Aquesta quantia decreix de manera gradual fins a desaparèixer al voltant dels 18.276 euros. Fonts oficials avancen, a més, que, per adaptar la prestació al nou salari mínim interprofessional, la deducció podria incrementar-se en exercicis successius.

