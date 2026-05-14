Les obres del Pont del Petroli de Badalona començaran al juny
Els treballs tenen un pressupost de gairebé quatre milions d’euros. Es preveu que el pantalà pugui reobrir entre octubre i novembre d’aquest any.
Gerardo Santos
Després d'uns mesos de discretes obres en una nau, els veïns de Badalona podran veure amb els seus propis ulls, a partir de la primera setmana de juny, com avança la rehabilitació del Pont del Petroli, símbol representatiu de Badalona que el temporal Gloria va partir en dos el febrer del 2020: "Vam recuperar el patrimoni sentimental de la ciutat", ha declarat l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, durant l'acte de presentació de l'última etapa de les obres, la que tindrà lloc en la mateixa infraestructura. "Aquesta no és una obra qualsevol, és probablement l'espai més fotografiat de Badalona, és sentiment i orgull de la ciutat; és 'badalonisme'".
Només una empresa, Poiser Management SL, es va presentar a la licitació, i va ser seleccionada. El pressupost puja a 4.082.786,64 euros, i l’encarregada de la licitació ha sigut l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). D’aquí ve doncs la presència del gerent de l’ens supramunicipal, Ramon Torra: "Avui revertim la situació d’un emblema de la ciutat que se situa en un lloc vulnerable".
Torra ha assenyalat que el més important en el projecte és "garantir que la infraestructura sigui sostenible i resilient" per aguantar els envits dels pròxims temporals. Haver de treballar a l'aigua ha suposat un repte per als tècnics que han preparat el projecte, i ho serà per als que s'encarreguin dels treballs. Per a això s'ajudaran d'una plataforma marítima que serà fixa i autoelevable. En els episodis de temporal que hi pugui haver mentre durin les obres, la plataforma pujarà, ajudada per gats hidràulics, per poder esquivar la força de l'envit de les onades, segons ha explicat Víctor Ortiz, enginyer d'Espai Públic de l'AMB.
Haver començat les obres a dic sec té una explicació: la dificultat de portar els treballs al mateix mar va obligar a iniciar les obres la tardor passada a terra ferma, i esperar a l’arribada de la primavera, època de l’any en què és menys probable que se succeeixin temporals marítims, per començar a treballar sobre la mateixa estructura del pont.Afectacions per als veïns
"Vull ser clar amb els veïns, hi haurà afectacions al passeig marítim, que quedarà tancat en aquest tram. Hi haurà incomoditats i sorolls, així que demano paciència", va assenyalar Albiol.
Així, serà ja l'estiu del 2027 el primer amb el pont arreglat i obert des d'aquell llunyà estiu del 2019. Aleshores, si es compleixen les previsions, el Canal del Gorg estarà ja inaugurat, cosa que per a l'alcalde Albiol suposarà un augment notable de l'"atractiu turístic" de la franja litoral badalonina: "Molta gent de fora de la ciutat ens porta anys preguntant quan tornarà a obrir el Pont del Petroli", ha assegurat Albiol, que també ha esmentat que "en els últims anys, els turistes que venen a Badalona s'han multiplicat per quatre". La remodelació de la façana marítima haurà d'esperar per ser completa, ja que el govern municipal preveu modernitzar el passeig marítim, que es va estrenar fa gairebé 15 anys. Per a això, a més, serà necessari esperar també que es completi el trasllat del col·lector de Llevant, la gran tuberia que transporta les aigües residuals fins a l'estació depuradora del Besòs.
"El camí que ens porta fins avui ha sigut llarg i dur, burocràticament parlant", ha indicat el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, Daniel Gracia, també present en la presentació. En efecte, l'intricat camí que ha seguit la rehabilitació de la infraestructura serveix com a analogia per entendre la inestabilitat política i administrativa dels últims anys a Badalona. Si el mateix 2020 va quedar assegurada l'estructura després de les destrosses causades pel temporal, el 2021 l'ajuntament (liderat llavors també per Albiol) va encarregar la redacció del projecte de rehabilitació, i va firmar un conveni amb el Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) perquè ho valmés. Les previsions del moment passaven per reobrir el pantalà el 2022. El juny d'aquell any, ja sota el mandat del socialista Rubén Guijarro, el govern municipal va posar en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania escollís entre dos models per a la reforma. Tots dos, avalats al seu torn per la UPC.
Un 65% dels 6.000 veïns que van votar van escollir que la nova plataforma final fos rodona, en lloc de quadrada, com ho va ser fins al Gloria. El govern de coalició preveia que les obres comencessin a finals del segon trimestre del 2023 i que la infraestructura reobrís a principis del 2024. Això també va haver d’esperar.
