El pacient espanyol amb hantavirus encara té símptomes però està estable
Els altres 13 passatgers de l’MV Hondius que van ser traslladats a l’Hospital Gómez Ulla des de les Canàries no presenten novetats, després d’haver donat negatiu en la prova PCR.
Nieves Salinas
El turista espanyol contagiat d’hantavirus que es manté aïllat a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid "ha millorat una miqueta" i presenta un "bon estat de salut", segons va explicar la ministra de Sanitat, Mónica García, en una entrevista a Al rojo vivo de La Sexta.
El pacient –que dilluns a la nit va presentar febrícula i símptomes respiratoris –és a la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (UATAN) de l’hospital madrileny, que depèn del Ministeri de Defensa. "Continua tenint símptomes, però està estabilitzat i s’espera que evolucioni favorablement", va detallar per la seva banda Javier Padilla, secretari d’Estat, a La Hora de La 1 de TVE. Els altres 13 passatgers de l’MV Hondius que van ser traslladats a l’hospital des de Tenerife no presenten novetats, després de donar negatiu en la prova PCR.
La Comissió de Salut Pública, formada pel Govern i les comunitats, aprovava ahir una actualització del protocol de gestió de les persones exposades a l’hantavirus en el brot sorgit al creuer MV Hondius. El document estableix que només les persones evacuades del creuer faran la quarantena a l’Hospital Gómez Ulla. Per a qualsevol altre contacte, les autoritats sanitàries duran a terme una valoració individualitzada.
Protocol revaluat
El protocol serà reavaluat, com a mínim, transcorreguts 28 dies, amb l’objectiu d’adaptar les mesures a l’evolució epidemiològica i al coneixement científic disponible. En aquest sentit, Padilla va avançar que, si les condicions clíniques ho aconsellen, "a partir del dia 28" d’aïllament s’avaluarà "individualment la pertinència de poder realitzar la quarantena en un altre lloc que no fos l’Hospital Gómez Ulla".
L’acord conté, a més, una bona notícia per als 13 espanyols confinats que no han donat positiu: podran rebre visites externes utilitzant equips de protecció individual i mascaretes a partir d’aquest diumenge si una PCR ratifica que continuen sense estar contagiats. També podran sortir de les seves habitacions i fer sortides "supervisades" a les zones comunes de la planta on estan allotjats a l’hospital Gómez Ulla.
Sobre aquest grup també es va pronunciar la titular de Sanitat. El ministeri, va dir Mónica García, manté una comunicació fluida amb ells i els han traslladat les actualitzacions dels protocols sanitaris. "Estan tranquils, estan bé de salut i agraïts pel tracte que se’ls ha donat durant aquests dies", va assenyalar. "Ens insisteixen molt que ells volen mantenir la seva privacitat i la seva confidencialitat", va dir García.
Sobre la possibilitat que en els pròxims dies algun d’aquests passatgers pugui donar positiu per hantavirus, va admetre que hi ha aquesta possibilitat. "El temps d’incubació és de 42 dies i per això tenim aquesta vigilància estreta, els anirem fent una PCR cada setmana. Des d’un punt de vista epidemiològic ens podem esperar qualsevol cosa, per això en l’operatiu contemplàvem absolutament totes les possibilitats", va assegurar la ministra.
Ahir CCOO, la UGT i CSIF, sindicats amb representació a l’Hospital Gómez Ulla, van emetre un comunicat en el qual assenyalen que, després de la reunió urgent sol·licitada a la direcció del centre, se’ls ha comunicat que es donarà formació específica al personal i que serà voluntària. També han informat que disposen de prou material d’aïllament.
