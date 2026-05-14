Parlament i Borrell encaren un any d’obres per assentar la zona de vianants
Carles Cols
Començaran durant la primera quinzena de juny les obres de consolidació de l’anomenat urbanisme tàctic a la creu llatina que formen els carrers de Borrell i Parlament, entre Viladomat i Ronda Sant Pau i Manso i Aldana, i per a això el consistori ha reunit en dues sessions, millor per separat, veïns i comerciants de la zona afectada perquè coneguin amb detalls l’any que els cau al damunt i, sobretot, com serà el després. De manera expressa, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut que la reurbanització d’aquests dos carrers del barri de Sant Antoni no sigui un calc exacte dels altres eixos verds de l’Eixample, malgrat que el mateix carrer de Borrell, per sobre de la Gran Via, és un d’ells.
Nou milions
A tall de telegràfic resum, el que es pretén amb gairebé nou milions d’euros d’inversió és convertir aquesta creu de carrers i la plaça que es genera en la intersecció en una plataforma d’un únic nivell, en què el vianant hauria de tenir tota la prioritat pas i en la qual els vehicles, tret dels d’emergències, només podran circular sota estrictes condicions de velocitat i girs permesos. Però el que visualment serà més cridaner serà la incorporació d’una tercera filera d’arbres que se sumarà a les dues ja existents. En total es plantaran, tret d’imprevistos, 109 arbres, una xifra considerable.
Quan s’hagi estrenat la nova urbanització, l’espai disponible per a càrrega i descàrrega de mercaderies serà, en metres quadrats, equivalent a l’actual, però, a diferència del que passa a Consell de Cent, estarà expressament senyalitzat al terra. Als eixos verds, els senyals de circulació assenyalen el lloc i les hores, però el més comú és que als transportistes això els sigui igual. Serà, doncs, una altra ocasió per comparar.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a Figueres
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors