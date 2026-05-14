Futura línia
La PTP i les plataformes d’usuaris de Rodalies protesten contra l'R-Aeroport: "Serà una línia 'premium' per a turistes"
Les organitzacions han desplegat dues pancartes a Passeig de Gràcia per defensar que la futura línia gestionada per FGC no respon a les necessitats dels passatgers locals i acabarà de saturar els túnels ferroviaris de Barcelona
Pau Lizana Manuel
L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) i la Xarxa de Plataformes d'Usuàries de Trens de Catalunya han elevat aquest dijous el seu pols particular contra la R-Aeroport i han desplegat dues pancartes a l’andana de l’estació de Passeig de Gràcia. Totes dues organitzacions, que han comptat amb el suport d’associacions en contra de l’ampliació de l’aeroport del Prat, defensen que aquesta futura línia, que serà gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i començarà a circular a principis de l’any que ve, està pensada únicament per als turistes i acabarà de saturar el congestionat túnel ferroviari de Passeig de Gràcia per on circulen les línies de l'R2 i totes les de Regionals.
"La Generalitat vol posar una nova línia 'premium' per a turistes en un túnel que ja està al límit", ha resumit Álvaro Porro, portaveu dels usuaris de l'R2Nord, en nom de totes les plataformes d’usuaris de Rodalies. Porro ha recordat que els plans de FGC impliquen cobrar una tarifa específica per a aquesta nova línia, que arribarà de Sant Andreu fins a la T1 de l’aeroport a través del nou ramal construït per Adif, que ha costat uns 400 milions d’euros. "És vergonyós que aquesta sigui l’única ampliació ferroviària de Rodalies de les últimes dècades", han denunciat les plataformes en el seu comunicat.
Porro ha defensat que l’aeroport ja està ben connectat "per metro, tren i bus" i que, per millorar la connexió, es pot reforçar l'R2Nord, que actualment arriba fins a la T2. En la mateixa línia s’ha expressat Carles Garcia, vicepresident de la PTP, que ha apostat perquè la línia de tren que operi en el nou ramal de l’aeroport "no es quedi només a Barcelona i atengui les necessitats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona".
Debat sobre l’operadora
És per això que la PTP defensa que sigui l'R2Nord i, en un futur, estudiar que altres línies com l'R4Nord —provinent de Manresa i el Vallès— puguin fer el mateix. Garcia ha assegurat que la seva associació, ni tampoc la resta de les convocants de la protesta, "no es fica en si ha de ser Renfe o FGC qui hagi d’operar aquest nou ramal", tot i que sí que s’oposen "enèrgicament" al projecte actual.
El president de FGC, Carles Ruiz, va avançar en una entrevista recent amb EL PERIÓDICO que la R-Aeroport començaria a funcionar a principis del 2027. Si es compleix aquest calendari, serà el segon tram de Catalunya en què trens operats per l’empresa pública de la Generalitat circulin sobre la infraestructura d’Adif. Uns mesos abans, a la tardor, aquesta mateixa operativa s’ha de donar sobre la RL3 i la RL4 dels Rodalies de Lleida.
Saturació dels túnels
La vintena d’activistes que s’han concentrat aquest dijous a Passeig de Gràcia defensen que els cinc nous trens que Alstom prepara per a la R-Aeroport —que seran una mica més amples que els actuals i vindran dotats amb espais per a equipatge i pantalles amb els horaris dels vols— significaran un augment d’almenys quatre circulacions més per hora i sentit que comprometran encara més la puntualitat de les línies actuals. Al túnel de Passeig de Gràcia per on circularà la R-Aeroport ja s’hi aturen tots els Regionals del sistema, l'R2, l'R2Nord i la R2Sud. "És un dels colls d’ampolla del sistema", ha assegurat Porro durant la seva intervenció.
En la protesta també ha participat el col·lectiu ecologista contrari a l’ampliació de l’aeroport, Zeroport. La seva portaveu, Claudia Custodio, ha defensat que la nova línia només vol portar "més turistes a l’aeroport" i que va "totalment en contra de les necessitats de la majoria de la població". L’acció no ha durat més de 10 minuts i els empleats d’Adif, responsable de l’estació, només s’han acostat fins a l’extrem de l’andana on s’ha produït la protesta quan els activistes ja recollien les pancartes per demanar que abandonessin les seves instal·lacions.
