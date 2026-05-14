La seqüenciació ràpida de l’ADN, premi Princesa d’Astúries d’Investigació
CHUS NEIRA ELENA FERNÁNDEZ-PELLO
Abans que el treball desenvolupat pels científics David Klenerman, Shankar Balasubramanian i Pascal Mayer cristal·litzés en la nova tecnologia NGS, seqüenciar el primer genoma humà va portar una dècada i una inversió de 3.000 milions de dòlars. Després d’ells, les màquines poden llegir avui ADN en una hora per uns mil dòlars. El salt quantitatiu que va portar el mètode Solexa-Illumina NGS es va convertir en qualitatiu quan davant la pandèmia de la covid aquesta nova generació de seqüenciació va permetre identificar ràpidament el SARS-CoV-2, dissenyar les vacunes i vigilar les variants. Reconeguts en els últims anys amb alguns dels guardons més prestigiosos de l’àmbit científic, ahir van rebre el premi Princesa d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica del 2026 .
El jurat, presidit per Pedro Miguel Echenique Landibíbar, va destacar que els mètodes de Klenerman, Balasubramanian i Mayer "han impulsat el diagnòstic clínic i la investigació en biologia, biomedicina, medicina forense i ecologia". A més de destacar l’estalvi de temps i diners que la seva tecnologia va introduir, conclouen que aquesta "eina genètica d’ús quotidià ha revolucionat la medicina personalitzada".
El 1998, Balasubramanian i Klenerman van fundar l’empresa Solexa, i el 2006 van llançar el seu primer analitzador de genomes comercial. Solexa va ser adquirida per Illumina, que va arribar a controlar el 80% del mercat mundial de seqüenciació de l’ADN. Pascal Mayer va desenvolupar una tecnologia paral·lela. Quan Solexa va voler escalar la seva tecnologia, necessitava una cosa que Mayer havia desenvolupat a Ginebra: el mètode d’amplificació en colònies de l’ADN sobre superfície. L’equip de Solexa va combinar la seva pròpia tecnologia amb la tecnologia de Manteia de Mayer per perfeccionar el procés.
