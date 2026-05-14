Vistes espectaculars
El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: naturalesa, història i vistes úniques
Inés Sánchez
Naturalesa, història i vistes úniques. El Trendels Llacs s’esgrimeix com la millor alternativa per conèixer els emblemàtics paisatges del Prepirineu de Catalunya en un trajecte que recorre quatre llacs, 40 túnels i 75 ponts, des de Lleida fins a la Pobla de Segur. Aquest viatge, que només pot fer-se a la primavera i l’estiu, ja ha sigut catalogat per molts visitants com una escapada vintage, per descobrir aquesta zona de Catalunya en un històric tren dels anys 60.
Aquest trajecte pretén rememorar La Garrafeta, la històrica locomotora a vapor que unia Lleida i la Pobla de Segur cada dissabte, entre tardor i primavera, passant davant els embassaments de Sant Llorenç de Montgai, de Camarasa, de Cellers i de Sant Antoni. Ara, aquest recorregut turístic permet triar entre l’opció del tren històric, dels anys 60, per viatjar al passat, o el panoràmic, el més adequat per a aquells que volen recordar-ho també a través del seu mòbil, ja que com el seu propi nom indica, les finestres panoràmiques donen una millor visió de tot el viatge.
Paisatges únics
El recorregut es pot fer en un dia –anada i tornada– o allargar el viatge fins a sis dies en alguna de les seves parades, i així conèixer la regió. El viatge transcorre per la línia ferroviària de Lleida-Balaguer seguint la ribera del riu Segre des de Lleida fins a Balaguer, des de la plana fins al Prepirineu. Una via única que travessa les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà amb 17 estacions al llarg del recorregut.
La línia del Tren dels Llacs comença seguint el riu Segre des de Lleida fins a Balaguer per una via única. Després continua el seu recorregut fins a arribar a la Pobla de Segur, al cor del Pallars Jussà. Una vegada deixa enrere el riu Segre, passa a formar part de la conca del riu Noguera Pallaresa, cosa que permet als usuaris observar els majestuosos embassaments i serres emblemàtiques com el Montsec, finalitzant el recorregut a la Pobla de Segur.
¿Històric o panoràmic?
El Tren Històric promet fer-te retrocedir en el temps amb un «viatge nostàlgic» que recorre els paisatges de les Terres de Lleida fins al Prepirineu, amb les locomotores dièsel 10817 i 10820 arrossegant vagons d’època. El trajecte passa pel Segrià, travessa la Noguera i la imponent serra del Montsec, fins a arribar al cor del Pallars Jussà.
El Tren Panoràmic només està disponible en les setmanes d’estiu es defineix com «un trajecte fotogènic» amb molt més «confort», endolls i cotxes climatitzats. Els viatgers poden difrutar de les millors vistes panoràmiques de les serres del Monroig i el Montsec, així com de grans superfícies d’aigua tranquil·la.
Què veure a cada lloc
- Lleida: Totes les mirades convergeixen sempre cap a la Seu Vella. Pujar fins a l’antiga catedral permet disfrutar de les seves magnífiques vistes. Edificis com la Paeria, la catedral Nova, l’Antic Hospital de Santa Maria o les cases modernistes del centre són un altre dels atractius de la capital de la província.
- La Noguera: La Noguera Pallaresa és un riu de corrents ràpids que s’ha convertit en tot un atractiu turístic, per la qual cosa són moltes les empreses d’esports d’aventura que ofereixen ràfting i barranquisme. Als embassaments de la zona es pot practicar canoa, piragüisme, windsurf o passejos en llanxa.
- Salàs de Pallars: La farmàcia, l’ultramarins i colonials, la barberia, l’estanc, la impremta, la merceria-perfumeria, el quiosc i el cafè. Salàs de Pallars mostra vuit botigues històriques amb el mobiliari original, productes d’altres èpoques i cartells. Es tracta d’una visita musealitzada en la qual tornem a temps passats.
- La Pobla de Segur: Aquesta localitat té un petit centre històric de muntanya. El seu principal atractiu és la seva ubicació, que permet iniciar una infinitat de rutes pel Prepirineu, ja sigui a peu, amb bicicleta o en embarcacions pel riu. Una altra opció és anar d’excursió al Montsec o bé cap al nord, al Parc Natural d’Aigüestortes.
Preus
- Històric: Menors de 14 anys (22,30 €) i adults (40,50 €)
- Panoràmic: Menors de 14 anys (16,45 €) i adults (29,90 €)
La curiosa història del tren
La línia va néixer com a part d’un projecte ferroviari transpirinenc i va començar a construir-se el 1924 amb el tram Lleida-Balaguer. Després de la Guerra Civil, RENFE va ampliar progressivament el recorregut fins a la Pobla de Segur el 1951. El 2004 la gestió va passar al govern català, que va restaurar la línia i la va reobrir el 2007 amb enfocament turístic per disfrutar del paisatge. El 2009 es va crear oficialment el Tren dels Llacs, combinant tren històric i panoràmic, i des del 2016 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) opera el servei amb nous trens i més freqüències.
