Ingressada al Gómez Ulla
La valenciana en quarantena per hantavirus fa "unboxing" dels regals de la seva família: xocolata, llibres i productes d’higiene personal
L’oceanògrafa Aitana Forcén mostra els "subministraments d’emergència" que li han enviat els seus familiars per passar la quarantena a l’hospital Gómez Ulla.
Redacción Levante-EMV
Després de dos dies des que va començar la quarantena per hantavirus, l’oceanògrafa valenciana que viatjava a l’Hondius ha fet públics els primers regals que ha rebut de la seva família. Des de la seva habitació a l’hospital Gómez Ulla de Madrid, on haurà de passar un total de 42 dies de quarantena, Aitana Forcén ha pujat a les seves xarxes socials un vídeo en què fa un "unboxing" de la caixa enviada pels seus familiars. El seu pare ja va explicar a Levante-EMV fa uns dies que li han "portat roba i capricis... alguna cosa per millorar la seva quarantena". La família de la valenciana ha mantingut el contacte amb ella des que es va saber del brot.
"Soc aquí, informant en directe des del Gómez Ulla, que m’han portat un regalet", comença el vídeo l’oceanògrafa, en referència als "subministraments d’emergència". La valenciana continua revelant un a un els productes que formen part de l’enviament de la seva família. Primer, una bossa de xocolatines: "Xocolata, que no en falti", assenyala. A continuació, treu de la caixa dos llibres: 'Operación Kazán', de Vicente Vallés; i 'La grandeza de las cosas sin nombre', d’Enrique Arce. "Que no es digui que no mantenim el cap com cal", apunta.
L’especialista en quarantena també mostra dues falques de formatge —"Que bé que m’ho passaré!", exclama— i "pernilet del bo", per continuar amb "una mica de roba per treure’m aquesta dessuadora rosa", que està empaquetada en una bossa de l’Ateneo Mercantil de Valencia. A més, la caixa inclou "una mica de xampú" per treure’s, diu, "aquests cabells de boja", acompanyat de dues mascaretes facials. "Ja que estem confinades, cuidem-nos una mica la cara per poder-nos veure boniques", afegeix.
Un dels viatgers espanyols que viatjava amb Aitana Forcén ha donat positiu en hantavirus i ja ha estat traslladat a la planta d’aïllament habilitada a l’hospital. El passatger espanyol del creuer "MV Hondius", que està ingressat a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (UAAN), va començar a presentar símptomes de la infecció dilluns a la nit, amb febrícula i problemes respiratoris. "De moment, però, es troba aparentment estable i sense empitjorament clínic evident", va comunicar el ministeri.
Dilluns a la nit, Sanitat va informar que un dels 14 espanyols aïllats a l’Hospital Gómez Ulla, on havien ingressat diumenge per passar la quarantena després de viatjar des de Canàries en un avió militar, havia donat positiu provisionalment en la prova PCR que se li va fer a l’arribada. En aquell moment no presentava símptomes i el seu estat general era bo.
Pel que fa als 14 espanyols del vaixell, els altres 13 negatius, la ministra de Sanitat ha aclarit que en les primeres setmanes es farà "un seguiment molt rigorós i molt estricte" de la quarantena, però ha admès que "és veritat que l’Organització Mundial de la Salut també planteja que la quarantena pugui ser domiciliària. Anirem prenent aquestes decisions en funció de quina sigui l’evolució epidemiològica", ha indicat.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»