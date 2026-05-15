Trànsit
Un accident entre un camió i una moto col·lapsa la Ronda Litoral de Barcelona amb 10 quilòmetres de retencions
El sinistre s’ha produït a primera hora de la tarda al Nus de la Trinitat en direcció al Vallès
El Periódico
Barcelona
Un aparatós accident entre un camió i una moto ha col·lapsat aquest divendres la Ronda Litoral de Barcelona (B-10) al llarg de pràcticament tot el seu traçat des de Santa Coloma de Gramenet fins a la zona del port de la capital catalana.
Segons han informat fonts de Trànsit a aquest diari, el sinistre s’ha produït al voltant de les dues de la tarda a l’altura del Nus de la Trinitat, en direcció al Vallès, a la sortida de Barcelona.
En un primer moment, l’accident ha obligat a tallar la circulació i deixar només un carril lliure. Tot i que a aquesta hora ja s’han reobert tots els carrils, el col·lapse continua i les retencions arriben als deu quilòmetres.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen