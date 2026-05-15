Protesta laboral
Els Agents Rurals se sumen a professors i metges i anuncien tres dies de vaga per demanar més efectius i millores salarials
Els sindicats reclamen també una bona organització, potenciar la promoció professional i disposar d’uns centres de treball "dignes"
Guillem Costa
Una nova amenaça de vaga de treballadors públics se suma a les protestes que tenen en marxa els mestres i metges. Els sindicats del cos d’Agents Rurals de la Generalitat han convocat tres jornades de vaga els pròxims 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores laborals, salarials i organitzatives dins del cos. La convocatòria està impulsada per CCOO, UGT, IAC-CATAC, CSIF i la Intersindical-CSC, que, en un document al qual ha accedit aquest diari, denuncien el "menyspreu" i les "promeses incomplertes" per part dels últims governs autonòmics.
Fonts sindicals asseguren que la situació del cos és "insostenible" i reclamen una resposta urgent de l’Administració. Una de les principals reivindicacions és la manca de personal. Segons els sindicats, el cos compta actualment amb uns 670 efectius, una xifra molt inferior als 807 agents previstos en l’anterior Pla Estratègic per al 2024. Cal assenyalar que precisament aquest divendres, la direcció de la conselleria i el cos ha començat a presentar el nou document estratègic 2026-2030 aprovat al març.
El pla del Departament liderat per Núria Parlon és assolir els 1.300 agents i ampliar la cobertura horària del cos durant la nit. En paraules de Parlon, el nou pla situa els Agents Rurals "en el lloc on es mereixen". La vaga, el dia 27, coincidirà amb l’aturada de professors i Renfe. Durant aquests dies, la feina dels Rurals és clau perquè són els màxims responsables de l’operatiu contra la pesta porcina africana i el cos que està assumint més responsabilitat a l’hora de reduir la població de senglars a Collserola.
Millora operativa
Tot i així, de moment, les organitzacions sindicals mantenen la convocatòria de vaga per reclamar millores salarials i altres millores operatives que consideren "prioritàries". En matèria de sou, la petició és actualitzar les taules retributives i els complements. La categoria d’agent fa 20 anys que no té una revisió, cosa que ha provocat una pèrdua de poder adquisitiu, segons denuncien. A més, critiquen que hi ha greuges respecte a altres cossos operatius de la Generalitat.
Una altra de les demandes va enfocada a la promoció professional, ja que, segons els convocants, no existeix una carrera professional real dins del cos i hi ha una manca de convocatòries per a certes categories com oficials i inspectors. Sobre aquest assumpte, els sindicats detallen que la direcció general no ha fet la transició cap a una ocupació plena de tots els càrrecs de comandament amb la categoria de subinspector, tal com indicava una sentència judicial.
Negociació
En paral·lel, els sindicats denuncien el mal estat d’alguns dels centres de treball, els qualifiquen de "vells, inoperatius i sense imatge corporativa", i recorden que des de fa dues dècades no es construeix cap nova base territorial. Defensen "instal·lacions dignes" per a un cos que exerceix funcions d’emergència, a més de garantir la protecció del medi natural.
A la conselleria no descarten negociar amb els sindicats per intentar evitar l’aturada i sostenen que el pla estratègic aprovat recentment ha de contribuir a donar resposta a moltes de les demandes dels treballadors.
