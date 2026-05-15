Arantza Pérez: "Per un any en una secta en calen set per recuperar la salut mental"
Els familiars i amics de les víctimes de grups que instrumentalitzen la santeria perquè els seus líders en treguin benefici propi són els qui més busquen ajuda per resoldre la situació. El primer obstacle que troben és la manca de formació del personal de les administracions per afrontar aquesta realitat i no hi ha percepció de risc. Per caure en aquestes xarxes només cal passar per un moment de vulnerabilitat, ja que tant és el nivell de formació intel·lectual o la situació socioeconòmica.
Pedro Fumero
¿A què es dedica la Plataforma d’Afectats per la Santeria?
Té diverses línies de treball. Oferim suport a víctimes directes dels qui utilitzen els ritus de la santeria en benefici propi. I també assistim familiars i l’entorn dels afectats. Nosaltres no anem en contra de ningú. Ajudem els perjudicats. I, quan tenim coneixement d’alguna captació, avisem les autoritats.
¿I com ho fan i per què?
Hi ha els santers de tota la vida i els qui volen coaccionar o fer por per un assumpte econòmic, per exemple. Hi ha altres casos en què el líder no busca obtenir només diners, sinó que més aviat ho fa per un motiu narcisista, per aconseguir poder. No entrem a valorar per què una persona practica la santeria i capta gent. Tractem de treure’n la víctima o, almenys, d’acostar-nos-hi i treballar-hi.
¿Com va sorgir la idea de formar aquest col·lectiu?
Em va sorgir en veure que hi havia moltes víctimes, que les Canàries és una zona on es practica moltíssim la santeria. No sé si es deu al fet que és un pont de cultures. Les persones afectades estan escampades per la geografia. Es tractava de crear un espai comú, on compartir els problemes de cadascú i, sobretot, intentar donar-hi una sortida. A Afesan estem en contacte amb especialistes de tot Espanya en abusos a víctimes de debilitat. I els casos els derivem a cada expert, en funció de l’atenció que necessitin. S’ofereix suport legal, mèdic, psicològic o psiquiàtric, de tot. Em vaig adonar d’aquesta necessitat d’obrir portes, estendre llaços i poder ajudar. Mentrestant, la Plataforma manté el suport i fa el seguiment de cada usuari.
¿Com va descobrir aquesta realitat?
Pel cas d’una familiar directa meva. Aleshores no tenia ni idea de tot aquest assumpte. Es destapa i, a partir d’aquí, el que faig és recopilar informació per intentar entendre què passa, com és aquest món. L’objectiu era tenir respostes davant d’una cosa que em resultava incomprensible. Amb qui primer topo és Redune, que és una associació d’àmbit estatal que es dedica a ajudar familiars de víctimes de grups coercitius. I, a partir d’aquí, ells m’informen. Hi ha una persona en aquest col·lectiu, Luis Santamaría, que em va donar tota la informació als inicis. D’això fa poc més de sis anys.
¿Quins sentiments va tenir en aquell moment?
Estava perduda. Com a familiar, no entenia què passava. Em preguntava: "¿Què passa?, ¿de què va això?, ¿per què?". El primer que vaig fer va ser anar per les institucions, preguntant per saber com podia arreglar-ho. Em vaig adonar que a les administracions no hi ha formació sobre què són les sectes. No et poden ajudar perquè no en saben. Ara comencen a fer-se alguns passos. La Policia Nacional ja ha creat un correu i una unitat d’atenció per a víctimes. Aquí, a Tenerife, hi ha un psicòleg, Manuel Pérez, que ha format els alumnes de Psicologia. Tot això suma, evidentment. Però en els primers moments, ningú t’entén. Et deien: "Jo no ho sé, ah, doncs ves a l’edifici tal, doncs puja a la planta tal, baixa al soterrani, ves a la Fiscalia, ah, doncs no..., a l’edifici tal". I, després de tres dies caminant per tot Santa Cruz, em vaig dir que ningú no sabia res.
¿Va trobar mancances, doncs?
En el sistema públic, totes les del món. Hi ha desinformació. No tenen res per poder atendre’t. A nivell judicial, zero. De Serveis Socials, de defensa del menor, zero. Un altre problema és que es confon l’activitat de les sectes amb les religions. Em deien que intentava atemptar contra la llibertat religiosa.
¿I sabria explicar la diferència entre una secta i una religió?
Sí. Hi ha un nombre determinat de religions. Tu ets lliure d’escollir-ne una o una altra, o cap. Com a exemple, hi ha la majoritària aquí, amb l’Església catòlica. Un va a les misses o celebracions i torna a casa seva, sense cap problema, després d’escoltar les idees o missatges per seguir Déu. Aquí no se segueix la religió ioruba. A Cuba és una altra història, tenen les seves creences, celebren els seus ritus. Aquí no es practica res d’això. S’utilitza la santeria, es camufla, es blanqueja com a religió per captar les persones. La diferència és que un entra sota el jou d’un santer, que diu que és babalao i, a partir d’aquí, estàs absolutament condicionat en la teva vida diària. Et diu què pots fer, què no, a quina hora pots sortir, què pots menjar, què no, què et passarà si no li fas cas. Aquesta és una gran diferència amb qualsevol religió que escullis. No pots fer la teva vida diària bàsica sense demanar permís al teu santer. Des que et consagres, és el teu padrí i guia la teva vida, fins i tot en la teva salut. Compte amb anar a l’hospital, que està vetat, o als cementiris. Això no és llibertat. Es tracta d’un relat comú de qualsevol víctima.
¿I també aïllen l’adepte?
Després atacaran l’entorn de la víctima. Familiars o amics veuen que l’adepte fa coses estranyes, que ja no viu com abans. I, encara que no en sàpiga gaire, s’adona que està ficat en una cosa estranya. Quan el fillol explica al babalao que els seus pares, germans o un amic li han dit alguna cosa contrària a les seves directrius, el padrí li indica que se n’ha d’apartar.
¿Qui s’acosta més a la Plataforma, les víctimes directes o els seus familiars?
Els familiars. Víctimes directes, poques. Costa molts mesos obtenir-ne informació. De vegades, les persones afectades t’envien un primer correu i se’ls respon. Però triguen un mes i mig o dos mesos a tornar a contactar. Els passos són molt lents. Quan veuen que les coses no quadren, estan molt enfonsades i t’envien un missatge. Però no sortiran d’aquest pou. En la santeria tenen l’agreujant de la por. Els padrins els plantegen que, si no fan el que els diuen, igual que tenen la capacitat de fer el bé, també la tenen per provocar el mal i l’adepte morirà.
¿Quines són les necessitats dels qui acudeixen a la Plataforma?
Sobretot ajuda i atenció psicològica. I després, en menor mesura, assistència legal. També pateixen estafes, però aquest delicte s’ha de demostrar i no és senzill. L’abús de debilitat ja es pot intentar combatre, perquè hi ha jurisprudència i va ser reconegut per un jutge. Els familiars et diuen: "He observat això, li passa això, es comporta d’aquesta manera o de l’altra". Li fan fotos, per exemple, a un objecte. Comenten: "I em vaig ficar a Google i la resposta és que és de santeria. I gairebé no tenim contacte amb ell o amb ella. No sabem què passa". Els familiars estan molt perduts, com em vaig sentir jo al principi, i això és el que intentem que no passi. Poder informar perquè l’entorn sàpiga què passa. Això ja és un avenç.
¿Quantes persones ha atès la Plataforma en aquests anys?
Més d’un centenar.
¿Quins factors porten a entrar en una secta?
El nexe comú és la vulnerabilitat. Són persones que, en un moment determinat, necessiten alguna cosa, tenen problemes econòmics, d’amor, laborals, pèrdua d’un familiar. Es veuen desorientades. Potser un amic els diu: "Jo conec algú que et pot ajudar". O ho busquen per xarxes socials o internet. Tenim casos de ciutadans que han acudit directament davant d’un anunci de santeria. Però també n’hi ha d’altres que, davant els seus problemes, són aconsellats pel seu entorn perquè vagin al típic curandero d’aquí, que els capta amb les pràctiques de la santeria.
¿Què els prometen els líders?
Tot. Ells tenen capacitat per a tot. Es presenten com un intermediari entre el seu déu i l’home. I reflecteixen la imatge que són éssers superiors. Només cal entrar a internet i veure els seus anuncis per apreciar que ofereixen curar-ho tot. Si no, no es vendrien.
¿Falta informació preventiva?
Sí.
¿No hi ha percepció de risc?
No. Si n’hi hagués, moltes persones no hi caurien. No hi ha un perfil concret per ser víctima. No són només persones d’àmbits rurals o amb pocs ingressos. De fet, per poder-te treure diners, com més alt sigui el teu estatus, millor, més guanyen. La creença que la víctima és de nivell cultural baix no és real. Hi ha persones cultes, amb un nivell mitjà-alt, i hi cauen. Ells s’han d’assegurar que et trauran diners i que et sotmetran tant com sigui possible.
¿I què perden les víctimes en aquests seguiments als líders?
Es perd salut. Totes necessiten moltíssima feina d’ajuda psicològica i psiquiàtrica. La salut mental queda absolutament minvada. Per un any que portis a la secta o seguint un santer, en pots necessitar sis o set més perquè et treguin de l’atzucac i puguis reconduir la teva vida. Tenim diverses persones que, quan van arribar a la Plataforma, no trepitjaven el carrer, vivien tancades a casa per por de trobar-se amb el santer o que aquest fos a la porta de casa seva, perquè les tenen amenaçades. Després perden diners, la seva vida, els seus hàbits diaris. Deixen d’anar a treballar, perden la feina. La vida social s’acaba.
¿És difícil el procés per treure algú d’aquesta situació?
Bastant. Perquè deixen de ser les persones que eren abans.
¿I com percep l’evolució dels qui utilitzen la santeria per al seu benefici particular?
A les Canàries hi ha molts santers. Dones una puntada a una pedra i en surten vint, per dir-ho d’alguna manera. I, si en cau un, n’apareixen molts més. És un tipus de grup coercitiu molt difícil de localitzar. És un senyor a casa seva, que atén les persones d’una en una. No criden l’atenció i intenten passar desapercebuts. Jo els identifico pel carrer i conec la seva simbologia. Però la majoria de gent no els detecta.
¿I aquests santers es dediquen només a aquesta activitat?
N’hi ha que sí i n’hi ha que no. Alguns tenen la seva feina i, com una altra via d’ingressos, compten amb la santeria. Hi ha funcionaris o personal de l’àmbit sanitari. Molts són llatinoamericans, però també n’hi ha de nascuts a les Canàries, i sense ascendència a Amèrica. Per controlar un grup, tenir poder i guanyar diners, no cal procedir d’un lloc concret, sinó tenir capacitat de convicció. Entro a internet, m’informo i ja està.
¿Alguns busquen plaer sexual?
Per descomptat. Per un aspecte narcisista, es creuen amos de les persones i busquen tenir plaer sexual amb qui els vingui de gust. De fet, a la Plataforma també tenim aquest perfil de víctimes. Els fan creure que connectaran amb el seu déu. Els babalaos són sempre homes, les dones no poden ser-ho i tenen un rang molt inferior.
¿Les sectes no són a l’agenda social de les administracions?
El setembre del 2024 es van presentar al Congrés dels Diputats les 300.000 firmes necessàries per demanar una modificació de la Llei de Persuasió Coercitiva, d’empara a la vulnerabilitat, i així intentar donar una mica de suport a les víctimes. En principi, en les reunions mantingudes per Redune amb grups polítics, tots van estar d’acord amb la iniciativa. Però això va caminant, a veure si surt. La feina està feta. I estem a l’espera que ens donin una resposta.
¿També es capta menors?
En els últims dos o tres anys, s’ha registrat a Afesan un increment significatiu de casos de menors que són captats. En general, es deu al fet que un dels seus progenitors ja està en aquests cercles. A més, és una de les obligacions a què estan sotmesos per part dels padrins, que no conceben que el pare o la mare estigui al grup i els seus fills no, amb els consegüents problemes que es generen amb l’altre progenitor.
