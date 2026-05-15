Del 26 de juny al 5 de juliol
Barcelona rebrà el Tour amb una festa major: concerts, espectacles i gastronomia durant una setmana
L’Ajuntament preveu un programa d’activitats amb un cost de 460.000 euros per celebrar l’arribada del pilot ciclista en els cinc dies previs a la sortida de la ronda i durant les dues etapes a la ciutat
Jordi Ribalaygue
Barcelona es proposa convertir la sortida del Tour de França en una festa major, una que sigui excepcional en el calendari i que sigui assimilable a les dues celebracions tradicionals de la ciutat, les de Santa Eulàlia i la Mercè. A un mes i mig de la contrarellotge per equips amb què s’iniciarà la pròxima edició de la ronda ciclista més important del món, la capital catalana va desgranant els preparatius amb què rebrà l’esdeveniment, que pregona com un dels més importants a la ciutat aquest any i del qual pretén fer partícips els veïns.
Durant una setmana, en els cinc dies previs al tret de sortida i durant les dues etapes que Barcelona acollirà, es distribuiran 60 activitats per a tots els públics als 10 districtes. A més, es programaran 10 concerts que es repartiran entre la plaça de la Catedral i la plaça Margarida Xirgu i 18 actuacions artístiques al carrer. També hi haurà una carrossa que recorrerà la ciutat amb un espectacle consagrat al ciclisme. El cost de la festa per a l’Ajuntament serà de 460.000 euros.
"Serà una festa major més: tenim la d’hivern, la d’estiu i ara la del Tour", ha equiparat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L’edil ha remarcat que s’aspira que la sortida del pilot del Tour "sigui una gran festa ciutadana". "I, a Barcelona i les ciutats mediterrànies, la festa popular per excel·lència és la festa major", ha assenyalat Collboni, que ha augurat "molta ocupació de l’espai públic i molta participació" des dels dies previs al moment en què els corredors prenguin la sortida en el seu periple fins a París.
El programa inclou actuacions musicals, espectacles infantils, sessions per practicar esport i decoració en comerços, entre altres activitats. En el cartell musical, grups com Ladilla Rusa, Sexenni, Doctor Prats, 31 FAM, Suu, Sidonie, Ambauka i Xiula tocaran a la plaça de la Catedral. La plaça Margarida Xirgu serà l’escenari de diversos números de música, dansa, circ i teatre al carrer.
Al seu torn, el Port Olímpic i el parc d’atraccions del Tibidabo acolliran activitats familiars. També es preveu un pregó d’inici de les celebracions. Encara no s’ha revelat on es llegirà ni qui en serà el pregoner. "Ja gairebé ho tenim, serà un pregoner molt conegut a la ciutat i més enllà, molt aficionat al ciclisme i al Tour", ha anticipat Collboni.
Com ja se sabia, la festa per als aficionats al ciclisme es coronarà amb la presentació dels equips el 2 de juliol. El vigent guanyador i aspirant a conquerir el seu cinquè Tour aquest any, Tadej Pogacar, i la resta de ciclistes s’exhibiran davant el públic recorrent un breu trajecte entre el recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família, a través de l’avinguda Gaudí. Un "fan park" s’instal·larà del 2 al 5 de juliol a Ciutat Vella, en una ubicació per concretar.
També s’anuncien diverses exposicions sobre la relació del Tour amb Barcelona i diversos edificis emblemàtics s’il·luminaran de groc, el color per excel·lència de la cursa i el del mallot de líder. En paral·lel, s’estan col·locant 10 mallots gegants en cadascun dels districtes.
2.500 botigues engalanades
El comerç de la ciutat també participarà en una ocasió que Collboni ha definit com un "espectacle únic i excepcional" perquè "tothom vegi la millor cara" de Barcelona. Hi ha 14 eixos comercials que s’uniran a la festa major del Tour, organitzant tallers, circuits infantils, concerts, classes obertes als clients, exhibicions ciclistes i propostes gastronòmiques.
Al seu torn, els sis centres comercials prendran part en el programa i es calcula que uns 2.500 establiments de la ciutat s’engalanaran. A més, 40 mercats de Barcelona s’han començat a adornar amb motius relacionats amb la ronda gal·la. També oferiran degustacions de plats.
Per obrir la gana, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha elaborat un pastís dedicat al Tour i el Gremi de Flequers ha fet el mateix creant el pa del Tour. És un panet rodó, inspirat en el "pa amb tomàquet" i el formatge francès, amb un to groguenc. Es podrà comprar a les fleques de la ciutat a partir del 26 de juny. Collboni ha revelat que fins i tot s’espera que a Barcelona hi hagi aquells dies una "truita oficial del Tour".
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen