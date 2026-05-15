Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals
Els Agents Rurals van interposar 2.633 denúncies per abandonament descontrolat de runa el 2025. Més de 400 abocaments eren en zones protegides.
Roberto Bécares
L’abocament il·legal de residus s’ha convertit durant els últims anys en un maldecap per a les administracions de tot Espanya. A Catalunya, només el cos d’Agents Rurals va tramitar un total de 2.633 denúncies relacionades amb abocaments de residus localitzats en el medi natural, 306 per vehicles abandonats.
Segons diuen des d’aquest cos, les denúncies corresponen principalment a l’abandonament incontrolat de residus en espais naturals, camins rurals, marges de pistes forestals i zones periurbanes, "una problemàtica persistent que provoca impactes greus sobre el medi ambient, el paisatge i la salut pública", apunten.
Els residus més habituals inclouen restes domèstiques, runa d’obra, restes vegetals, vehicles fora d’ús i altres residus d’origen industrial o especial, sovint dipositats sense cap mena d’autorització ni de gestió adequada.
Per volum de denúncies, les més nombroses van correspondre a les degudes a residus sòlids urbans, amb un total de 1.247 denúncies, principalment vinculades a l’abandonament de residus domèstics i electrodomèstics.
Per l’abocament de runa d’obres menors es van aixecar 405 denúncies, la majoria relacionades amb petites reformes fetes sense una gestió correcta dels residus generats. Tot seguit, les 306 esmentades de vehicles fora d’ús localitzats en espais forestals o zones allunyades de nuclis habitats.
D’acord amb fonts del Departament d’Interior i Seguretat Pública, del total de denúncies, 449 corresponen a abocaments en espais d’interès natural, "fet que palesa la vulnerabilitat especial d’aquests entorns i la necessitat de continuar intensificant les tasques de vigilància, prevenció i sensibilització ciutadana".
