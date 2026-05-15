Els països afectats pel brot d’hantavirus aconsegueixen contenir la propagació
Els espanyols en quarantena podran rebre visites a partir de dimarts. El pacient amb símptomes es manté "estable" i mostra "una certa millora".
Nieves Salinas
Els 13 passatgers del creuer Hondius, asimptomàtics i amb una primera PCR negativa, confinats a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid veuran suavitzades les restriccions des de la setmana vinent, va anunciar el Ministeri de Sanitat, sempre que les proves tornin a ser negatives. Les mateixes mesures s’aplicaran a les dones ingressades a Alacant i Barcelona. Tant a Espanya com a la resta dels països afectats pel brot, els primers resultats apunten que el brot s’està contenint. A excepció dels passatgers que van arribar infectats als seus països, totes les proves practicades a persones exposades al virus han donat negatiu.
En el cas dels espanyols que es mantenen al Gómez Ulla, si la PCR de dilluns resulta negativa, podran sortir de les seves habitacions i rebre visites a partir de dimarts. El pacient que sí que va donar positiu es manté "estable amb una certa millora", va apuntar el ministeri.
