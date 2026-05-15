Societat
Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
En plena crisi de l'habitatge, l'individu ha trobat una alternativa que li permet estalviar
Joan Soler
Lubosh Hanuska, de 61 anys, podria comprar-se una casa, però ha triat una alternativa molt diferent: compartir habitatge amb Will, un home de 102 anys que vol continuar vivint a casa seva.
Mentre a Espanya el debat sobre l’accés a l’habitatge és cada vegada més intens, Austràlia també viu una situació complicada. L’encariment del cost de la vida i la manca d’oferta immobiliària estan portant moltes persones, especialment de la generació del "baby boom", a reduir despeses, mudar-se a cases més petites o buscar noves formes de convivència.
Aquest no és, però, el camí que ha triat Lubosh Hanuska. Als 61 anys, aquest home ha trobat una fórmula poc habitual que li permet mantenir la seva independència, evitar pagar lloguer i, alhora, ajudar una persona gran a continuar vivint a casa seva.
De Txecoslovàquia a Austràlia
Hanuska va créixer en un petit poble de l’antiga Txecoslovàquia, d’uns 2.000 habitants, en una família nombrosa i en un entorn molt vinculat a la natura. De petit, passava bona part del temps a l’aire lliure, tant a l’estiu com a l’hivern.
La seva vida va canviar el 1991, quan amb 27 anys va marxar a Austràlia per ajudar temporalment el seu oncle en un negoci. La idea inicial era que aquella estada fos només la primera parada d’un viatge més llarg pel món, però els plans van fer un gir inesperat: va conèixer la dona amb qui es va casar i va acabar quedant-se al país.
Durant dues dècades, la parella va viure en diferents punts d’Austràlia i va criar quatre fills. Una de les experiències que més el va marcar va ser la vida en una casa de Wodonga, situada al costat d’un parc compartit pels veïns. Aquell model, en què la comunitat gestionava conjuntament els espais comuns, li va fer veure el potencial de les formes de propietat i convivència compartides.
Allunyar-se de la propietat tradicional
El 2015, després del seu divorci, Lubosh va comprar la part de les propietats que compartia amb la seva exdona. Uns anys més tard, el 2019, va vendre aquells immobles amb la intenció de viatjar per Europa. El projecte, però, va quedar interromput al cap d’11 mesos per l’esclat de la pandèmia de la covid-19.
Quan es va instal·lar a Melbourne, va prendre una decisió important: no volia tornar a comprar una casa. Segons ha explicat a SBS News, sentia que ser propietari d’un habitatge el podia lligar massa a un lloc concret i limitar la seva llibertat per viatjar un cop s’aixequessin les restriccions.
A partir d’aquí, va començar a interessar-se per models alternatius d’habitatge. Va valorar, per exemple, incorporar-se a una ecoaldea a la Costa Central de Nova Gal·les del Sud, un lloc on ja havia passat temporades i fins i tot havia ajudat a construir-hi algunes cases. Finalment, però, ho va descartar perquè quedava massa lluny dels seus fills i el cost d’entrar-hi era elevat.
Viure amb Will, de 102 anys
Durant un temps, Lubosh va viure en un apartament al nord-est de Melbourne a canvi de col·laborar en tasques domèstiques. La seva vida va tornar a canviar el 2023, quan va veure a les xarxes socials que una família buscava algú per conviure amb el seu pare, Will, que aleshores tenia 100 anys.
Will feia més de set dècades que vivia a la mateixa casa de Melbourne i volia continuar-hi. Tot i que encara era força independent i actiu, la família buscava una persona que li donés seguretat, especialment durant les nits. Lubosh el va conèixer, també va parlar amb la família, i la connexió va ser immediata.
Des d’aleshores, Hanuska viu a la casa de Will sense pagar lloguer. A canvi, s’ha compromès a ajudar-lo unes deu hores a la setmana i, sobretot, a dormir a l’habitatge cada nit per si necessita assistència. Will també rep suport diari de professionals que l’ajuden en tasques com cuinar, rentar la roba o netejar.
Independència i companyia
Tot i compartir casa, Lubosh Hanuska manté el seu propi espai. Viu en una ampliació independent de l’habitatge, cosa que li permet conservar privacitat, rebre visites i continuar fent vida pròpia. També treballa a temps parcial i pot fer part de la feina des de casa.
L’acord, segons ell, beneficia totes dues parts. Will pot continuar vivint al seu entorn de sempre amb més seguretat, i Lubosh manté la seva independència sense haver de pagar lloguer ni tornar a convertir-se en propietari d’una casa. De fet, assegura que podria comprar-se un habitatge, però que ara mateix no és l’opció que vol per a la seva vida.
Després de més de dos anys i mig de convivència, la relació entre tots dos s’ha convertit en una amistat. El que va començar com una solució pràctica ha acabat sent també una experiència humana basada en la confiança, l’acompanyament i el respecte mutu.
El seu objectiu: una comunitat de vida compartida
La situació actual, però, no és necessàriament el destí final de Lubosh. El seu gran objectiu és impulsar un projecte de cohabitatge o habitatge col·laboratiu. La seva idea és trobar un grup de persones amb interessos similars, comprar un terreny i crear una cooperativa on es pugui combinar vida privada, suport mutu i espais compartits.
Hanuska defensa que viure en comunitat pot donar més qualitat als anys, no només allargar la vida. Per això, observa amb preocupació com moltes persones grans lluiten per quedar-se a casa seva sense tenir una xarxa de suport propera, però tampoc volen anar a una residència ni mudar-se a un habitatge més petit.
Si no troba les persones adequades per tirar endavant aquest projecte, no descarta instal·lar-se en una zona rural i viure en una casa petita. Tot i això, la seva preferència és clara: abans que tornar a comprar una propietat privada, vol destinar els seus diners a crear o finançar una forma de vida més comunitària.
La seva història s’ha fet viral perquè qüestiona una idea molt arrelada: que l’objectiu natural de qualsevol adult ha de ser viure sol o tenir una casa en propietat. En plena crisi de l’habitatge, Lubosh Hanuska ha triat una via diferent: compartir espai, reduir despeses i construir una xarxa de suport abans d’arribar ell mateix a una edat en què potser també necessitarà algú al seu costat.
