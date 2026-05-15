Estafes en línia

Un frau que afecta la cistella de la compra: falsos anuncis de Lidl per robar dades personals o bancàries

Els ciberestafadors envien falsos anuncis per missatgeria instantània

Imagen de la promoción falsa de Lidl / ciberseguracat

Germán González

Barcelona

Alerta per una nova modalitat d’estafa que pot afectar els usuaris que fan les seves compres en línia. L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i l’Agència Catalana de Ciberseguretat han alertat d’un frau a internet que afecta la cadena de supermercats Lidl. En concret, els ciberdelinqüents insereixen anuncis fraudulents en cercadors d’internet o els envien per aplicacions de missatgeria instantània amb promocions que imiten el disseny de les de Lidl i inclouen ofertes de productes cridaners per a la llar —electrodomèstics, màquines per fer exercici o mobiliari— a preus més baixos dels habituals.

L’objectiu és atreure l’atenció dels usuaris quan fan cerques, que facin clic als anuncis i redirigir-los a webs fraudulentes. Per reforçar l’engany, aquests portals copien l’estil del web de Lidl. Els estafadors incorporen missatges que generen sensació d’urgència, com avisos d’últimes unitats disponibles o descomptes a punt de finalitzar.

També poden mostrar suposades comandes recents d’altres clients, segons l’Agència Catalana de Ciberseguretat, que assegura que ho fan per transmetre confiança i pressionar la persona interessada perquè compri immediatament.

Tanmateix, l’organisme de ciberseguretat català remarca que es tracta d’una estafa: "si s’adquireix un article, no es rebrà mai a casa i les dades personals i bancàries estaran, a més, en mans dels ciberdelinqüents".

Per això també insten els usuaris a desconfiar d’ofertes amb preus excessivament baixos; a comprovar sempre que el web sigui l’oficial abans de fer una compra en línia; a no introduir dades personals ni bancàries en pàgines que generin dubtes, i a estar alerta davant anuncis patrocinats sospitosos o enllaços rebuts per missatgeria instantània.

Una tecnologia per tractar el Parkinson elimina el dolor a l'Inma, pacient de Can Ruti amb la «malaltia del suïcidi»: «Ha sigut un canvi descomunal»

El sector empresarial de Roses reclama 26 mesures per transformar el municipi

Catalunya té un model econòmic "insostenible" que aboca la població a un "empobriment continuat", segons un informe

La UdG i Louis Vuitton organitzen una jornada per fomentar les vocacions en enginyeria entre l'alumnat femení

Entra en vigor el pagament per Bizum a les botigues: així funciona el nou sistema i l'app per pagar en comerços i grans superfícies

Sabadell tindrà gairebé 150 càmeres de vigilància i una unitat policial contra l'incivisme nocturn

El Bàsquet Girona, sense temps per lamentar-se, mira cap a Lugo

La síndrome d'ovari poliquístic canvia de nom per reflectir millor la complexitat d'una malaltia que afecta 1 de cada 8 dones

