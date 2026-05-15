L’edifici afectat per l’explosió del Poblenou no corre risc d’ensorrament
El consistori diu que va oferir atenció psicosocial a les famílies perjudicades després que aquestes asseguressin no haver rebut assistència psicològica.
Gisela Macedo
L’edifici d’habitatges de Barcelona on dimarts passat es va produir una explosió i incendi no presenta un risc immediat d’ensorrament, tot i que sí que seran necessàries obres per evitar possibles problemes estructurals en el futur. Així ho va explicar ahir el cap d’intervenció dels Bombers de Barcelona, Carlos Chico, en una compareixença davant els mitjans en què també van participar el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, i una portaveu del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Així mateix, Chico va assenyalar que ara serà la propietat de l’immoble, juntament amb el Districte de Sant Martí, qui hauran d’avaluar quines són les intervencions necessàries per garantir l’estabilitat de l’edifici i evitar-ne el deteriorament.
Durant la compareixença, la portaveu del CUESB va sortir al pas de les declaracions d’alguns veïns afectats per l’incendi, que asseguren no haver rebut suport psicològic després de l’ocorregut.
L’Ajuntament defensa que els equips d’emergències van oferir atenció psicosocial immediata en el mateix moment del succés. En aquest sentit, la portaveu va insistir que l’acompanyament emocional es va prestar dins de les limitacions pròpies de la intervenció: "Es va prestar suport emocional en funció del que ens van deixar acompanyar en un primer moment", va explicar.
Suport i valoració
El CUESB informa que, en aquesta primera actuació, van explicar a les persones afectades les opcions d’allotjament que tenien disponibles i van realitzar una valoració de la vulnerabilitat de cada unitat familiar per derivar els casos als serveis socials corresponents. Amb això, afegeixen, la seva intervenció va quedar "resolta", ja que es tracta d’un servei d’emergència. Tot i així, el seu portaveu va posar èmfasi que el servei segueix a disposició de les famílies.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen