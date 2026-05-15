Les pèrgoles del Moll de la Fusta
El port rehabilitarà les cinc estructures de fusta ondulada que acollien els restaurants de l’espai abans que tanquessin fa 25 anys. Primer es cobriran per crear ombres de descans i després s’hi instal·laran noves activitats lúdiques. Una serà un bar.
Glòria Ayuso
Les pèrgoles de fusta ondulades del Moll de la Fusta tornaran a acollir nova activitat després de més de 25 anys des que van tancar els antics restaurants a què donaven empara. El port de Barcelona invertirà almenys 500.000 euros aquest any a crear espais lúdics per a l’ús ciutadà, amb jocs, activitats culturals i zones d’estada amb ombres. De les cinc estructures, només una serà un bar.
El port ja ha fet els primers passos per a la reconversió del passeig, a fi que no sigui només una zona de pas. Ja ha completat els tràmits per iniciar la rehabilitació de les estructures de fusta, deteriorades pel pas del temps. La següent intervenció és cobrir les estructures per poder crear ombres, ja que recórrer el Moll de la Fusta, l’itinerari natural per anar des de Colom cap a la Barceloneta o Via Laietana, pot resultar molt dur en moments de màxima radiació solar. La prioritat és crear refugis climàtics i guanyar confortabilitat aprofitant que ja existeixen aquestes estructures. La voluntat del port és que estiguin a punt a l’estiu, segons el director del Port Vell, David Pino.
El tercer pas serà dotar d’activitat el conjunt. El port treballa amb l’Ajuntament en la definició d’usos. Encara per acabar de concretar, la idea és que es tracti d’una zona amb jocs, ludoteca i armaris amb llibres. També d’activitats esportives. En definitiva, convertir el lloc en "un espai per estar-hi i on passin coses", assenyala Pino. Per explicar-ho, es remet a la plaça de les Glòries, on hi ha una biblioteca de jocs i taules perquè el públic familiar passi una estona a l’aire lliure.
Caldrà buscar qui gestioni les noves activitats, sigui una entitat o el districte. Una altra possibilitat és que l’adjudicatari de l’únic bar que es preveu a tot el passeig se n’encarregui. Així mateix, al costat d’una de les cinc pèrgoles, la que s’ubica davant la plaça del Duc de Medinaceli, es reformarà el petit espai de jocs infantils perquè guanyi més envergadura. L’objectiu és que tot plegat estigui a punt a finals d’any.
Així doncs, canviarà de nou un passeig que, des que es va crear, ha viscut dues etapes molt diferenciades. Per a molta gent jove o que ha arribat a la ciutat en els últims anys, es tracta d’un simple lloc de pas a la façana marítima amb unes estructures ondulades de fusta. Però per a les generacions que van viure els Jocs del 92, el moll estarà sempre relacionat amb els restaurants que acollien, com recorda La Gamba –o escamarlà– gegant d’Alfredo Arribas i Mariscal, que segueix en una de les pèrgoles.
La Gamba de Mariscal
El passeig va néixer com un balcó que transcorria paral·lel al moll i sota el qual passa el trànsit de la Ronda Litoral. El 1988, l’Ajuntament va atorgar en concessió per 10 anys l’explotació a cinc locals. Llavors es van construir les cinc estructures per acollir restaurants amb terrassa: el Blau Marí, el Distrito Marítimo, el Traffic, la Cerveseria del Moll i el Gambrinus, a sobre del qual es va col·locar el popular crustaci.
El soroll del trànsit i l’obertura de nova oferta d’oci al Maremàgnum va comportar el declivi dels locals, després d’intentar abans altres activitats d’oci nocturn. L’Ajuntament no va renovar la concessió i, al cap de tan sols una dècada d’activitat, l’espai va passar a convertir-se en un passeig sense activitats fixes. L’Ajuntament es va quedar amb La Gamba d’Arribas i Mariscal i, després d’una restauració i a petició del seu dissenyador, la va tornar a col·locar el 2004 a sobre la mateixa estructura que havia pertangut al Gambrinus.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen