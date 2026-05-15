Outlet de K-Beauty a Barcelona: productes des d’1,50 € en aquesta botiga de MiiN per un sol dia
La firma de cosmètica coreana celebra aquest dissabte una jornada de liquidació amb descomptes en "skincare" i maquillatge
El Periódico
Barcelona acollirà aquest dissabte 16 de maig una venda temporal de productes de cosmètica coreana a l’espai MiiN Balmes. L’esdeveniment consisteix en un outlet de productes de cura de la pell i maquillatge amb preus que aniran des d’1,50 fins a 20 euros.
L’acció de MiiN Cosmetics s’emmarca en una liquidació d’excedents d’estoc que la companyia ha decidit comercialitzar durant un dia. Segons l’organització, els productes es vendran a preus inferiors als habituals.
L’esdeveniment se celebrarà a la botiga de MiiN Balmes entre les 11.00 i les 21.00 h, de manera ininterrompuda.
La proposta s’adreça tant a clients habituals com a persones interessades en la cosmètica coreana. La disponibilitat de productes serà limitada, per la qual cosa es preveu una alta afluència durant la jornada.
