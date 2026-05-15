El pagament per Bizum als comerços, Tema del Diumenge
El Periódico
Dilluns, la solució de pagaments espanyola Bizum habilitarà el pagament en comerços físics a través de la seva pròpia app. Per això, l’edició impresa d’EL PERIÓDICO de demà posarà el focus en com serà la implantació d’aquest sistema, que haurà de ser progressiva, en funció del banc del qual se sigui client i del comerç en què es vulgui pagar. D’aquesta manera, els usuaris podran pagar acostant el seu telèfon al datàfon, amb una experiència molt similar als ja àmpliament utilitzats Apple Pay o Google Pay, amb la qual cosa Bizum passarà a competir directament amb les nord-americanes Visa i Mastercard. El creixement de la plataforma de pagaments espanyola ha sigut exponencial durant els últims anys, només en transferències: des dels 700 milions d’euros reportats el 2018 als 67.700 milions registrats en operacions entre particulars durant el 2025.
Clavijo i Tesla
Després de la polèmica viscuda durant les últimes setmanes entorn del brot d’hantavirus localitzat al creuer MV Hondius, el suplement Entendre-hi més inclourà una entrevista amb el president del Govern de les Canàries, Fernando Clavijo. A més, es destacarà com tres projectes culturals d’envergadura aspiren a aconseguir que els barcelonins tornin a passejar per la Rambla i que deixi de ser una ubicació gairebé exclusivament turística.
Finalment, el suplement Actius ressaltarà com la competència xinesa està fent descarrilar el rumb de Tesla, la marca de vehicles elèctrics pertanyent al magnat nord-americà Elon Musk. D’aquesta manera, l’asiàtica BYD ja ha superat en vendes la nord-americana, que, a més, encadena dos anys de descensos. Les incursions polítiques de Musk i la gestió caòtica de la companyia, al dispersar els esforços en múltiples negocis, tampoc han ajudat a corregir el rumb de l’empresa.
